لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي.. تقويم التعليم تختتم تطبيق الاختبارات المعيارية “جاهزية”

تواصل – واس:

اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، تطبيق الاختبارات المعيارية لخريجي الجامعات السعودية “جاهزية”، بمشاركة أكثر من 18 ألف طالب وطالبة في مرحلة البكالوريوس.

اختبارات في 13 تخصصاً

وشملت الاختبارات المعيارية لهذا العام 13 تخصصاً جامعياً، وهي: (المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي)، حيث عقدت في (207) مواقع تابعة لـ (48) جامعة وكلية داخل المملكة.

وهدفت الاختبارات التي تطبق لأول مرة في تاريخ التعليم الجامعي بالمملكة لقياس مستوى تحصيـل الخريجين لنواتـج التعلـم المطلوبة في تخصصاتهم، ومعرفة مدى جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، وتزويد الجامعـات والكليـات الحكومية والأهلية بتقارير توضح نقاط القوة وفـرص التحسـين لديهـا، وهذه الاختبارات لا ترتبط بنجاح الطلاب أو رسوبهم.

وتأتي هذه الاختبارات المعيارية تنفيذًا لقرار مجلس شؤون الجامعات، المتضمن تعميم الاختبار المعياري بهدف تقييم وقياس مستوى جودة العمليات والمخرجات من المعارف والمهارات والقيم لدى الخريجين في التخصصات المختلفة.

الهدف من برنامج جاهزية

ويهدف برنامج “جاهزية” إلى قياس مخرجات البرامج الأكاديمية والمساهمة في تحسينها، كما يهدف إلى تعزيــز اكتســاب الخريجيــن للمعــارف والمهــارات والقيــم (نواتــج التعلــم) المطلوبة لــكل مجــال تخصصــي، ورفع جاهزيتهم للانضمام لسوق العمل، من خلال المواءمة بين مخرجات البرامج الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، مما يسهم في تقليل نسب البطالة وتحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وشارك في تنفيذ هذا البرنامج أكثر من 40 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة، مثل: وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ومركز المهارات المالية في وزارة المالية، والبنك الأهلي السعودي، وشركة سابك، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك لتخصصات المالية والمحاسبة.

وفي تخصصات تقنية المعلومات؛ شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”، والشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني، والأكاديمية السعودية الرقمية.

18 تخصص جديد

وسيُضاف خلال المرحلة القادمة من تطبيق الاختبارات (18) تخصصًا جديدًا، وهي: (الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، والتغذية العلاجية، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والمختبرات الطبية، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والعلوم الإكتوارية، وإدارة الموارد البشرية، وعلم الاقتصاد، والقانون).

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

اقرأ أيضا:

بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمعهد الحرم المكي