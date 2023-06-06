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عاجل.. إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض

عاجل.. إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض

عاجل.. إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض
٠٧:١٨:٤٥ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن اليوم الثلاثاء وبشكل رسمي إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض.

سفارة المملكة:

وفي وقت سابق وصل الفريق الفني المعني بإعادة فتح سفارة المملكة في سوريا إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية بسوريا.

والتقى حينها الفريق الفني برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية السورية الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق.

فيديو نقلا عن قناة الحدث

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الكلمات الدلالية:
إعادة افتتاح الرياض السفارة الإيرانية العلاقات الدبلوماسية

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