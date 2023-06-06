أمريكية توثق غضبها من عرض ملابس للشواذ في قسم ملابس الأطفال

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وثقة امرأة أمريكية غضبها من عرض ملابس للمتحولين جنسيًا، والشواذ، في قسم ملابس الأطفال والرضّع، عبر تسجيل مقطع فيديو من داخل المتجر، وعرض الملابي المعروضة.

الأطفال في سن عام

وأظهر الفيديو، أن بعض الملابس، مصممة للأطفال في عمر سنة واحدة، مع رسائل شكر للأطفال والعائلات، لاختيار ودعم “مجتمع الشواذ”.

خسائر فادحة

وحسب وسائل إعلام، أدت المقاطع إلتي تطالب بمقاطعة سلسلة البقالة الشهيرة “تارجت” إلى خسارة الشركة 14 مليار دولار من قيمتها خلال أيام قليلة فقط.

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وفي الوقت نفسه، تنتشر حملات التعبير عن رفض الشواذ واستنكار أفعالهم، ووثق مقطع فيديو، التقطته كاميرا مثبتة، بأحد شوارع مدينة فورت لودرديل، بولاية فلوريدا الأمريكية، قيام قائد سيارة بالتفحيط فوق علم الشواذ المرسوم على الإسفلت.

علم الشواذ:

وحاز الفيديو، الذي نشرته حسابات بشكل واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على آلاف المشاهدات، وتعمد قائد السيارة الضغط على المكابح والوقود معا، لتدور إطارات السيارة محدثة علامات على الإسفلت، الذي يظهر العلم عليه، مما أدى إلى تشوهه.