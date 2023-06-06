دولة أوروبية تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ 30 عاما

تواصل – فريق التحرير:

شارك نحو نصف مليون بولندي، اليوم الأحد، في احتجاجات مناهضة للحكومة في شوارع وارسو، والتي تعد الاحتجاجات الأكبر منذ ثلاثين عاماً، وفق ما أعلن المنظمون.

احتجاجات مناهضة للحكومة

وتفصيلا، احتشد المحتجون من جميع أنحاء بولندا استجابة لدعوة زعيم حزب “المنصة المدنية” المعارض الوسطي، الرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك، للاحتجاج على “غلاء المعيشة والغش والكذب ودعماً للديمقراطية والانتخابات الحرة والاتحاد الأوروبي”.

وشجّع قادة غالبية أحزاب المعارضة أنصارهم على المشاركة في المسيرة الكبيرة ضد حزب “القانون والعدالة” القومي الشعبوي الحاكم وزعيمه ياروسلاف كاتشينسكي وحلفائه.

اقتراب الانتخابات التشريعية

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “يكفي!” و”لا نريد بولندا استبدادية”، ورددوا شعارات مناهضة للغالبية الحاكمة منذ نحو 8 سنوات، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الخريف.

وقال يان غرابيك المتحدث باسم منظمي المسيرة التي يبدو أنها الأكبر في البلد منذ انهيار النظام الشيوعي عام 1989، إن “مجلس المدينة يقدر (عدد المشاركين) بـ500 ألف في الوقت الحالي”، في تصريح لفرانس برس.

وقاد مسؤولو حزب “المنصة المدنية” المسيرة يرافقهم زعيم أول اتحاد نقابي مستقل في العالم الشيوعي في الثمانينيات ليش فاوينسا حائز جائزة نوبل للسلام عام 1983.

وفي خطاب افتتاحي موجز، شدد توسك على أن مهمة المعارضة “يمكن مقارنتها من حيث الأهمية” بمناهضة الشيوعية في الثمانينيات.

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