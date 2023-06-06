الرياض تقفز 18 مرتبة في مؤشر “ميرسر” لتكلفة معيشة المغتربين

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قفزت الرياض 18 مرتبة العام الجاري في مؤشر “ميرسر”، وذلك من المركز 103 في 2022 إلى المركز 85 عالميا.

قفزة للرياض في مؤشر ميرسر:

واحتلت الرياض المركز الثالث خليجيا ، حيث تلتها المنامة في المركز الرابع خليجيا التي قفزت 19 مرتبة من 117 في 2022 إلى المركز 98 هذا العام.

بينما تصدرت هونغ كونغ وسنغافورة وزيورخ المراكز الثلاثة الأولى كأغلى مدن العالم للعمال المغتربين.

وجاءت جنيف في المركز الرابع، تلتها بازل في المركز الخامس، ثم نيويورك في المركز السادس وبرن في المركز السابع.

الكويت الثامن خليجيا:

فيما حافظت مدينة الكويت على المركز 131 عالمياً والـ 8 خليجياً من أصل 227 مدينة عالمية.

وبذلك تكون الكويت أرخص المدن الخليجية بعد تقدم الدوحة هذا العام إلى المركز السادس خليجياً والـ 126 عالمياً.

ويعتمد مؤشر ميرسر على بيانات تكاليف معيشة المغتربين في 227 مدينة حول العالم.

وتشمل أكثر من 200 سلعة وخدمة مثل الطعام، السكن وخدماته، اللوازم المنزلية، الملابس والأحذية، المرافق والنقل، العناية الصحية والشخصية، الترفيه والتسلية.

أيضا يسلط المؤشر الضوء على عوامل أساسية لتحديد تكاليف عروض العمل للموظفين الأجانب (مثل تقلبات العملة وتضخم تكاليف المعيشة وعدم استقرار الأسعار).

بينما كان لافتا خليجيا أيضا تقدم دبي وأبوظبي والرياض والمنامة وجدة في قائمة أغلى مدن العالم للمغتربين لهذا العام.

وتصدرت دبي المركز الأول بين المدن الخليجية وحلّت الـ 18 عالمياً متقدمة 13 مرتبة عن 2022.

كما تقدمت أبوظبي أيضا 18 مرتبة إلى المركز الـ 43 مقارنة بـالمركز الـ 61 في 2022، وجاءت في المركز الثاني خليجيا.

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