“إلا الحماقة أعيت من يداويها”.. لص يكشف نفسه في اللحظة الأخيرة

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وثق مقطع فيديو، التقطته كاميرا مثبتةبأحد المتاجر في ولاية فلوريدا الأمريكية، حادثة سرقة غريبة، فيما جرى اكتشاف اللص الذي غطى رأسه بصندوق من الكرتون.

حددوا هويته

ودخل اللص متجر جوالات مغطياً رأسه بصندوق لإخفاء هويته عن الكاميرات، وتمكن بالفعل من سرقة 19 جهاز آيفون بالإضافة لـ 8000 دولار (30,000 ريال) وقبل خروجه بقليل رفع الصندوق حتى يستطيع الرؤية بشكل جيد لكن بسبب ذلك حددوا هويته وقبضوا عليه.

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سرقة في كاليفورنيا

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عملية سطو مسلح على متجر أبل في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجرت عملية السطو المسلح في وضح النهار أمام الزبائن وبكل هدوء داخل متجر أبل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأقدم اللصوص على سرقة أجهزة أبل الثمينة من داخل المتجر، على مرأى ومسمع من الزبائن الذين أفسحوا لهم الطريق في مشهد غريب.

وعلق ناشر المقطع بقوله “إن الموظفين مدربين لتسهيل عمليات السرقة وذلك بإبعاد الزبائن عن طريق اللصوص حتى لا يعيقونهم”.