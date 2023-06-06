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شاهد.. حالة مطرية غزيرة على مشاش جرود شمال غرب القصيم
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شاهد.. حالة مطرية غزيرة على مشاش جرود شمال غرب القصيم

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على مشاش جرود شمال غرب القصيم

شاهد.. حالة مطرية غزيرة على مشاش جرود شمال غرب القصيم
٠٧:٠١:٤٦ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مشاش جرود شمال غرب منطقة القصيم.

وأظهر مقطع فيديو وثقته عدسة مشعل البشري، ونشره حساب “طقس”، في “تويتر”، حالة مطرية على أحياء شمال غرب القصيم، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل.

هطول أمطار رعدية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الكلمات الدلالية:
امطار حالة مطرية غزيرة شمال غرب القصيم مشاش جرود

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