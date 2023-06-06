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لأول مرة اعتراف بطعم الهزيمة.. روسيا تقر بمقتل وإصابة المئات من جنودها
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لأول مرة اعتراف بطعم الهزيمة.. روسيا تقر بمقتل وإصابة المئات من جنودها

لأول مرة اعتراف بطعم الهزيمة.. روسيا تقر بمقتل وإصابة المئات من جنودها

لأول مرة اعتراف بطعم الهزيمة.. روسيا تقر بمقتل وإصابة المئات من جنودها
٠٦:٢٣:١٥ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في اعتراف يعتبر الأول من نوعه، أقرت روسيا اليوم الثلاثاء، بمقتل العشرات من جنودها خلال التصدي لهجوم أوكراني.

هزيمة روسية في أوكرانيا:

ويعتبر ذلك أول إقرار من نوعه بتسجيل خسائر في صفوف قوات العناصر الروسية.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله : “على مدى ثلاثة أيام شن النظام الأوكراني هجوما توعد به منذ فترة طويلة في مختلف قطاعات الجبهة” مضيفا “في المجموع، قتل 71 من رجالنا وأصيب 210 بجروح”.

مناورات في بحر البلطيق:

وقبل يومين بدأ حلف الناتو، مناورات ضخمة في بحر البلطيق بجوار روسيا تحت قيادة الأسطول السادس الأميركي، على الرغم من الاعتراض الروسي.

وبعد انضمامها رسميا إلى الحلف الغربي، تشارك فنلندا للمرة الأولى في تمرين “بالتوبس-23″، الذي يعد أكبر تدريب بحري متعدّد الجنسيات منذ عام 1972.

وأوضح خبراء، أن الناتو يرفع أعداد قواته تدريجيا في أوروبا الشرقية رغم غضب روسيا.

كما أن الحرب الأوكرانية تصيب دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) بالفزع خشية هذا المصير، ما دفعها إلى التدثر وراء حلف الناتو.

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أوكرانيا اعتراف روسي القوات الروسية مقتل المئات هجمات أوكرانية وزير الدفاع الروسي

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