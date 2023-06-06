سكني يتفاعل مع أحد المستفيدين يطلب الحصول على سكن

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حسب العناية بالمستفيدين، التابع لبرنامج سكني، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع نداء أطلقه أحد المتابعين، يطلب الحصول على سكن.

الإسكان التنموي

وقال المتابع، في تغريدة: “لنا 10 سنين بدون سكن، ومستحقين، ما بين التنموي والجمعية الفيصلية بجدة.. ماذا نفعل”.

وعلى الفور، رد “العناية بالمستفيدين”، موضحا أن: “كافة شرائح مجتمعنا محل اهتمام، ومن خلال الإسكان التنموي والذي يهدف لخدمة الأسر الأشد حاجة المدرجين ضمن قوائم الضمان الاجتماعي المستحقين في منصة سكني، سيتم تحويل الطلب تلقائياً للإسكان التنموي، وسيتم التواصل مع المتقدم او المتقدمة فور توفر المنتج المناسب”.

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توضيح مهم من سكني بخصوص صرف الدعم قبل عيد الأضحى

إيداع الدعم السكني

وحدد برنامج سكني، موعد صرف الدعم للمستفيدين خلال شهر يونيو الجاري.

جاء ذلك ردًا على استفسار بخصوص موعد صرف الدعم السكني في عيد الأضحى، نظرًا لأن يوم 24 يوافق يوم السبت، والأحد يمكن أن تبدأ إجازة القطاع الخاص؟.

وأجابت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “يتم إيداع الدعم السكني تلقائيًا بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، كما نود التذكير بأهمية الإنتظام في السداد بحسب الجدولة الخاصة بكم”.