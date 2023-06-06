7 أعراض غير ملحوظة للإصابة بالخرف

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يؤكد الأطباء أن هناك العديد من الأعراض غير الملحوظة للإصابة بالخرف والتي تستدعي استشارة الطبيب المعالج للحصول على العلاج المناسب.

7 أعراض غير ملحوظة

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وتشمل الأعراض غير الملحوظة للخرف ما يلي:

– اضطرابات النوم

– فقدان الاهتمام بالأصدقاء والعمل والهوايات

– صعوبة التعاملات المادية

– الانسحاب من المجتمعات

– زيادة فقدان الذاكرة والارتباك

– فقدان الثقة

– عدم معرفة الأماكن المألوفة

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وفي وقت سابق، توصلت دراسة حديثة، إلى طبيعة العلاقة بين التفاعل الاجتماعي والوقاية من الخرف أو تقليل أعراض الخرف والزهايمر.

وأوضح بحث جديد نشره باحثون في جامعة كاليفورنيا أن المنخرطين اجتماعياً في منتصف العمر أو بعده، أقل عرضة للإصابة بالخرف من 30 إلى 50%.

أهم نتائج الدراسة

وتوصلت النتائج إلى أن المشاركة الاجتماعية مدى الحياة يمكن أن تخفف من خطر الخرف، بزيادة الاحتياطي المعرفي، و بالحفاظ على الدماغ بالحد من التوتر، وتحسين صحة الأوعية الدموية الدماغية، وفقا لـ”موقع “مديكال إكسبريس”.

واعتمد البحث على مراجعة أدلة من دراسات سابقة في بريطانيا، وفنلندا، والولايات المتحدة ،وفرنسا ، ونيوزيلندا، واليابان.

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