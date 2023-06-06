لشاغلي الوظائف التعليمية.. التعليم تعلن مواعيد فتح التقديم على الترقيات

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء، مواعيد فتح التقديم على الترقيات لشاغلي الوظائف التعليمية في قطاعات الوزارة والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، لمن هم على رتبة معلم ممارس أو معلم متقدّم.

فترة التقديم على الترقيات التعليمية:

وحدّدت الوزارة فترة التقديم على الترقيات التعليمية من 16 ربيع الأول إلى 7 ربيع الآخر 1445هـ، عبر نظام “فارس الإلكتروني” من خلال؛ الخدمة الذاتية للموظف – ترقيات المعلمين، وذلك لمن استوفى جميع متطلبات وشروط الترقية من شاغلي الوظائف التعليمية.

وسيتم فتح خدمة إضافة ساعات التطوير المهني للترقية لشاغلي الوظائف التعليمية في نظام “فارس”، طوال العام، وذلك من خلال صلاحية الخدمة الذاتية للموظف- خدمة التطوير المهني للمعلمين.

المدارس قليلة الكثافة:

كما أعلنت التعليم البدء في ضم بعض المدارس قليلة العدد من نهاية أعمال العام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة أن الهدف هو رفع الكفاءة التشغيلية للمباني والاستفادة من الكوادر البشرية.

فيما قررت زيادة حصص القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لطلبة رياض الأطفال.

في الوقت الذي أقرت فيه تدريس مادة التفكير الناقد لطلبة الصف الثالث المتوسط، وفقًا لحساب “الميدان التعليمي” عبر موقع “تويتر”.

وفي العام الدراسي الماضي، اشتمل دليل الخطط الدراسية على دمج مواد الدراسات الإسلامية مع مادة القرآن الكريم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة تحت مسمى مادة واحدة (القرآن الكريم والدراسات الإسلامية).

وجرى تقليص مجموع حصصها من 34 حصة في المرحلة المتوسطة إلى 15 حصة أسبوعية، وكذلك تقليص عدد حصصها في المرحلة الابتدائية من 38 حصة إلى 30 حصة أسبوعية.

اقرأ أيضا:

رسميًا.. التعليم تقرر زيادة حصص القرآن والدراسات الإسلامية لرياض الأطفال