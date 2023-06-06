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رقم مخيف.. تسجيل ورصد 15 هزة أرضية في سوريا وتركيا خلال 24 ساعة

رقم مخيف.. تسجيل ورصد 15 هزة أرضية في سوريا وتركيا خلال 24 ساعة

رقم مخيف.. تسجيل ورصد 15 هزة أرضية في سوريا وتركيا خلال 24 ساعة
٠٥:٥٩:٠١ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تعرضت تركيا وسوريا لعدد من الهزات الأرضية التي تم تسجيلها ورصدها، حيث وصلت لقرابة 15 هزة أرضية اليوم الثلاثاء.

15 هزة أرضية في تركيا وسوريا:

وكان  المركز الوطني للزلازل في سوريا أعلن اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 هزات أرضية، تراوحت بين 1.7 و4.1 درجة على مقياس ريختر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح  في بيان صحفي أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت صباح اليوم هزة أرضية ضعيفة بقوة 2.8 درجة.

ونوه المركز أن الهزة ضربت شمال شرق الرقة بـ100 كيلومتر، وعلى عمق 6.2 كيلومتر.

وبين أيضا المركز أيضا أن جميع الهزات حصلت على أعماق مختلفة وصلت إلى 39.7 كيلومتر.

زلزال تركيا

هزات أرضية بين ضعيفة ومتوسطة:

كما أشار المركز إلى أنه جرى أيضًا رصد 7 هزات أرضية أخرى خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد  تراوحت بين ضعيفة ومتوسطة، وهي: “هزة شمال حماة بـ11 كيلومترًا بقوة 2.2 درجة، وهزتان في البحر إحداهما شمال اللاذقية بـ63 كيلومترًا بقوة 2.6.

أما الثانية شمال غرب اللاذقية بـ47 كيلومترًا بقوة 1.7 درجة، و4 هزات في تركيا تراوحت بين 2.7 و4.1 درجة”.

 

صورة تعبيرية - من ارشيف زلزال تركيا

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24 ساعة تركيا تسجيل ورصد سوريا‬‏ مقياس ريختر هزة أرضية

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