الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيرانيين وصينيين
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أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيرانيين وصينيين

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيرانيين وصينيين

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيرانيين وصينيين
٠٦:١١:٥٢ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قرارا، بفرض عقوبات جديدة، على أشخاص إيرانيين، وصينيين، في سياق معاقبتها لأشخاص وكيانات من عدة دول حول العالم.

وتتعقب الجهات الأمريكية، مسؤولين وكيانات، وشخصيات نافذة، في إيران، والصين، وكوريا الشمالية، والصين.

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وكانت الولايات المتحدة فرضت، في مايو الماضي، عقوبات جديدة متعلقة بكوريا الشمالية تشمل أربع شركات وشخصا واحدا مشاركين في إخفاء أموال وأنشطة إلكترونية خبيثة.

كيم سانج مان

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها وكوريا الجنوبية فرضتا عقوبات مشتركة على كيم سانج مان و”شركة شينيونج للتعاون في تكنولوجيا المعلومات”.

وأضافت أن المجموعات الثلاث الأخرى -وهي مركز 110 للأبحاث وجامعة بيونجيانج للتشغيل الآلي والمكتب التقني للاستطلاع- خاضعة بالفعل لعقوبات من كوريا الجنوبية بسبب مشاركتها في عمليات إلكترونية وتحقيق إيرادات غير مشروعة لدعم برامج أسلحة الدمار الشامل التابعة لكوريا الشمالية.

تكنولوجيا المعلومات

وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية “إجراء اليوم استمرار لتسليط الضوء على عمليات (كوريا الشمالية) غير القانونية الواسعة في المجال الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمول برامج النظام غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية”.

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