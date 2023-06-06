إعلان الطوارئ في منطقة أوكرانية ومخاوف من موت الآلاف غرقا بسبب هذه الكارثة

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، صورته طائرة مسيرة “درون” لانسياب المياه، بعد تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون الأوكرانية، مما يتسبب في غمر عشرات القرى بالمياه.

انخفاض خزانات التبريد

من جانبها، أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء 17 ألف مدني من منطقة سد كاخوفكا، مع وجود نحو 40 ألفا معرضون للخطر.

وفي المقابل، طالبت روسيا، اليوم، بعقد جلسة لمجلس الأمن، بشأن تدمير سد كاخوفكا في خيرسون، حسب “العربية”.

وقد تتسبب هذه الكارثة في موت الآلاف غرقا، فيما جرى إعلان حالة الطوارئ في المناطق المحيطة، كما شهدت خزانات التبريد في محطة زابوريجيا النوويية انخفاضا، بسبب ما حصل ومخاوف من وقوع كارثة.

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وفي مارس الماضي، تجددت المخاوف بعد رفض روسيا القاطع، طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتسليم موقع محطة زابوريجيا النووية، لضمان أمنه، تجدد القصف في محيط الموقع.