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إعلان الطوارئ في منطقة أوكرانية ومخاوف من موت الآلاف غرقا بسبب هذه الكارثة

إعلان الطوارئ في منطقة أوكرانية ومخاوف من موت الآلاف غرقا بسبب هذه الكارثة

إعلان الطوارئ في منطقة أوكرانية ومخاوف من موت الآلاف غرقا بسبب هذه الكارثة
٠٦:٠٢:٠١ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، صورته طائرة مسيرة “درون” لانسياب المياه، بعد تدمير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون الأوكرانية، مما يتسبب في غمر عشرات القرى بالمياه.

انخفاض خزانات التبريد

من جانبها، أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء 17 ألف مدني من منطقة سد كاخوفكا،  مع وجود نحو 40 ألفا معرضون للخطر.

وفي المقابل، طالبت روسيا، اليوم، بعقد جلسة لمجلس الأمن، بشأن تدمير سد كاخوفكا في خيرسون، حسب “العربية”.

وقد تتسبب هذه الكارثة في موت الآلاف غرقا، فيما جرى إعلان حالة الطوارئ في المناطق المحيطة، كما شهدت خزانات التبريد في محطة زابوريجيا النوويية انخفاضا، بسبب ما حصل ومخاوف من وقوع كارثة.

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قلق دولي.. طوارئ بعد انقطاع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية

وفي مارس الماضي، تجددت المخاوف بعد رفض روسيا القاطع، طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتسليم موقع محطة زابوريجيا النووية، لضمان أمنه، تجدد القصف في محيط الموقع.

انقطاع الكهرباء

وحذر  مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الخميس، من خطورة انقطاع الكهرباء المتكرر في محطة زابوريجيا.

وأطلق جروسي مجددا، تحذيراته بعد ضربة روسية على محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا، الواقعة جنوبي أوكرانيا، التي باتت تعمل على مولدات للحالات الطارئة، حسب “العربية”.

تشيرنوبل جديد

وحذر مشغل الطاقة النووية في أوكرانيا، من وقوع كارثة نووية، على غرار مفاعل تشيرنوبل، في زابوريجيا، بينما أفادت شركة إنيرجاتوم، في بيان، بأن: “خط الاتصال الأخير بين محطة زابوريجيا النووية المحتلة وشبكة الكهرباء الأوكرانية قطع بسبب هجمات صاروخية روسية”.

الكلمات الدلالية:
أخبار روسيا الحرب الروسية الأوكرانية روسيا زابوريجيا محطة نووية محظة كاخوفكا للطاقة

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