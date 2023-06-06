الهيئة العامة للمنافسة تقرر عقوبة موجعة على منشأتين ارتكبتا هذه المخالفة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة توقيع العقوبة المقررة على منشأتين ارتكبتا مخالفة التواطؤ في أحد المشاريع.

الهيئة العامة للمنافسة:

وأوضحت الهيئة العامة للمنافسة أنه سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال على كل منشأة مع نشر القرار على نفقتها.

ونوهت الهيئة في بيان لها نشرته على حسابها في تويتر أنه ثبت مخالفة شركة الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي و شركة مروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون لنظام المنافسة.

تحذير من الهيئة العامة للمنافسة:

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، فرض غرامة مالية على شركة ارتكبت مخالفة (حجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق) قدرها 13 مليون ريال.

وأوضحت حينها في تغريدة عبر حسابها بـ “تويتر”، أن شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة (مدي سيرف)، قامت بحجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط والمحققين من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق.

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