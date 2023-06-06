انتبه: هذه الأدوية ترفع ضغط الدم

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب من أن هناك أدوية من أعراضها الجانبية رفع الضغط، لذلك يجب الانتباه لها.

وذكر النمر بعضًا من هذه الأدوية في حسابه عبر موقع “تويتر”ـ وهي:

-البروفين والفولتارين والنابروكسين وباقي مجموعة مضادات الالتهابات غير الستيرويديه.

-amitryptaline.

-الكورتيزون.

…إلخ.

https://twitter.com/ALNEMERK/status/1666047005288804354?s=20

وفيما يلي بعض أنواع الأدوية الأخرى التي ترفع ضغط الدم، وفق موقع “ويب” الطبي:

الباراسيتامول

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

الأدوية المضادة للاكتئاب

موانع الحمل الهرمونية

أدوية الزكام المضادة للاحتقان

أدوية الصداع النصفي

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