الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
انتبه: هذه الأدوية ترفع ضغط الدم
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انتبه: هذه الأدوية ترفع ضغط الدم

انتبه: هذه الأدوية ترفع ضغط الدم

انتبه: هذه الأدوية ترفع ضغط الدم
٠٥:٠٢:٤٠ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب من أن هناك أدوية من أعراضها الجانبية رفع الضغط، لذلك يجب الانتباه لها.

وذكر النمر بعضًا من هذه الأدوية في حسابه عبر موقع “تويتر”ـ وهي:

-البروفين والفولتارين والنابروكسين وباقي مجموعة مضادات الالتهابات غير الستيرويديه.
-amitryptaline.
-الكورتيزون.
…إلخ.
https://twitter.com/ALNEMERK/status/1666047005288804354?s=20

وفيما يلي بعض أنواع الأدوية الأخرى التي ترفع ضغط الدم، وفق موقع “ويب” الطبي:

الباراسيتامول

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية

الأدوية المضادة للاكتئاب

موانع الحمل الهرمونية

أدوية الزكام المضادة للاحتقان

أدوية الصداع النصفي

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30 جرامًا يوميًا من بذور الكتان تساعدك على خفض ضغط الدم

الكلمات الدلالية:
أدوية ترفع ضغط الدم البروفين والفولتارين والنابروكسين الدكتور خالد النمر

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