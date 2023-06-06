أخبار السعودية.. زيادة حصص القرآن وموعد صرف دعم سكني ومجمعات سكنية للعاملين في “نيوم”

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

تجاوزت الحملة الشعبية للتبرع لإغاثة الشعب السوداني 44 مليون ريال، مع استمرار التبرع للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.

قررت وزارة التعليم، زيادة حصص القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لطلبة رياض الأطفال.

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط 3 محاولات لتهريب 651.909 حبات كبتاجون وحبوب خاضعة للرقابة الطبية، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر عددٍ من المنافذ الجمركية.

أعلنت وزارة التعليم البدء في ضم بعض المدارس قليلة العدد من نهاية أعمال العام الدراسي الحالي.

حدد برنامج سكني، موعد صرف الدعم للمستفيدين خلال شهر يونيو الجاري.

كشفت شركة “نيوم” عن إتمام العقود مع المستثمرين للمرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية.

أصدر حساب المواطن، توضيحًا جديدًا بخصوص موعد صرف الدفعة 67 – شهر يونيو.

أعلن “برنامج فرز الوحدات العقارية” التابع للهيئة العامة للعقار عن تعميم خدمة “تقديم طلب فرز إلكتروني بشكل رسمي على جميع المكاتب الهندسية في جميع مدن المملكة.

كشفت الهيئة العامة للطرق عن أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة وذلك للراغبين في أداء فريضة الحج.

قال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأربعاء أول أيام “مربعانية القيظ” وأول طوالعها “الثريا”.

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيمة من الجنسية الفلبينية بمحافظة جدة، لترويجهما (2.6) كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)،

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات جديدة على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.

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