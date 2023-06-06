أخبار السعودية.. زيادة حصص القرآن وموعد صرف دعم سكني ومجمعات سكنية للعاملين في “نيوم”
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
حتى الآن.. أكثر من 44 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني
تجاوزت الحملة الشعبية للتبرع لإغاثة الشعب السوداني 44 مليون ريال، مع استمرار التبرع للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
رسميًا.. التعليم تقرر زيادة حصص القرآن والدراسات الإسلامية لرياض الأطفال
قررت وزارة التعليم، زيادة حصص القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لطلبة رياض الأطفال.
إحباط 3 محاولات لتهريب 650 ألف حبة كبتاجون وحبوب خاضعة للرقابة الطبية
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط 3 محاولات لتهريب 651.909 حبات كبتاجون وحبوب خاضعة للرقابة الطبية، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر عددٍ من المنافذ الجمركية.
توضيح مهم من “التعليم” بشأن المدارس قليلة الكثافة
أعلنت وزارة التعليم البدء في ضم بعض المدارس قليلة العدد من نهاية أعمال العام الدراسي الحالي.
توضيح مهم من سكني بخصوص صرف الدعم قبل عيد الأضحى
حدد برنامج سكني، موعد صرف الدعم للمستفيدين خلال شهر يونيو الجاري.
21 مليار ريال استثمارات جديدة لبناء مجمعات سكنية للعاملين في “نيوم”
كشفت شركة “نيوم” عن إتمام العقود مع المستثمرين للمرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية.
توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص صرف دفعة يونيو
أصدر حساب المواطن، توضيحًا جديدًا بخصوص موعد صرف الدفعة 67 – شهر يونيو.
بشرى سارة من الهيئة العامة للعقار.. التفاصيل
أعلن “برنامج فرز الوحدات العقارية” التابع للهيئة العامة للعقار عن تعميم خدمة “تقديم طلب فرز إلكتروني بشكل رسمي على جميع المكاتب الهندسية في جميع مدن المملكة.
للراغبين في أداء الفريضة.. أسهل الطرق المؤدية إلى مكة
كشفت الهيئة العامة للطرق عن أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة وذلك للراغبين في أداء فريضة الحج.
“الحصيني”: اليوم بداية “مربعانية القيظ” ونحذر من موجات الحر وهذه الأمراض
قال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأربعاء أول أيام “مربعانية القيظ” وأول طوالعها “الثريا”.
القبض على مقيم ومقيمة في جدة ارتكبا هذه الجريمة النكراء
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيمة من الجنسية الفلبينية بمحافظة جدة، لترويجهما (2.6) كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)،
5 تعديلات على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل
طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات جديدة على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.
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