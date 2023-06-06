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“فورد” تستدعي 125 ألف سيارة من إنتاجها.. لسبب غريب
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“فورد” تستدعي 125 ألف سيارة من إنتاجها.. لسبب غريب

“فورد” تستدعي 125 ألف سيارة من إنتاجها.. لسبب غريب

“فورد” تستدعي 125 ألف سيارة من إنتاجها.. لسبب غريب
٠٤:٥٥:٣٩ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت شركة فورد لصناعة السيارات الأميركية، استدعاء أكثر من 125000 سيارة رياضية متعددة الأغراض وشاحنة في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان، إن سبب الاستدعاء هو وجود خلل يؤدي إلى نشوب حريق في مقصورة المحرك.

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السيارات المستدعاة

وتتضمن قائمة السيارات المستدعاة:

1- سيارات الدفع الرباعي Escape و Lincoln Corsair .

2- شاحنات Maverick المدمجة من سنوات طراز 2020-2023 بمحركات هجينة 2.5 لتر أو محركات هجينة.

استدعاء سيارات

ليست هذه المرة الأولى التي تستدعي فيها الشركة عدد كبير من السيارات، إذ سبق واستدعت 422 ألف سيارة متعددة الاستخدامات في الولايات المتحدة، لاحتمال تعطل وحدة معالجة الصور، وهو ما سيحول دون عرض صور كاميرا الرؤية الخلفية.

كما سحبت الشركة سيارات من إنتاجها للسبب نفسه في 2021 و2023، وعدّلت فورد العام الماضي برمجيات وحدة معالجة الصور في محاولة لحل المشكلة.

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