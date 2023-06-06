الآن.. شاهد السيول تجري كالأنهار في شرق تنومة بعسير

تواصل – فريق التحرير:

وسط حالة من الطقس غير المستقر، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول كالأنهار في شرق تنومة بعسير.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت أمطار الشقيق وجرت السيول على منطقة عسير خاصة محافظة تنومة.

📍فيديو

سيول شرق #تنومة #عسير

الثلاثاء ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

6 يونيو 2023م

من | ابوناصر الغفيلي

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أمطارًا على 12 منطقة بالمملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 7 مناطق

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم، وحائل.

📍فيديو

شلالات الأمطار في قنا #عسير

الثلاثاء ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

6 يونيو 2023م

من | احمد عسيري

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. pic.twitter.com/4OwDNT7ffs — طقس (@tqqs) June 6, 2023

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية، والرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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