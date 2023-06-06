تقترب من المملكة.. تحذيرات من عاصفة “بيبارجوي” المدارية فوق الخليج

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حذر أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، من تشكل عاصفة مدارية فوق مسطح الخليج العربي أطلق عليها اسم عاصفة بيبارجوي.

مسارات محتملة لعاصفة “بيبارجوي” المدارية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه من خلال متابعة حركة العاصفة المدارية في في الخليج ، فإن هناك عِدّة مسارات محتملة، منها:

1 – وصول سرعة الرياح حول مركز العاصفة لنحو 100كم في الساعة،

2 – أن تبتع عن اليابس العماني 1100 كم، وعن اليابس اليمني 1470كم، وعن اليابس السعودي 1480كم.

3 – تتحرك العاصفة ناحية الشمال ميممة وجهتها ناحية جنوب الجزيرة.

4 – تتطور الحالة وتقوى إلى درجة إعصار.

تحذيرات من عواصف وأمطار رعدية على 9 مناطق

في الوقت نفسه، حذر خبراء الطقس، من زخات رعدية من الأمطار متوقعة على أجزاء من عسير وجازان والباحة وصولاً للطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحسب “طقس العرب”، فإن فرص الأمطار الرعدية تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية.

أمطارًا على 12 منطقة بالمملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

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وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم، وحائل.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية، والرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

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وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.