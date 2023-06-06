ممثلة معتزلة تتبرأ من أفلامها: من ضار مسلمًا ضاره الله

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الممثل المصري حسن يوسف، أن زوجته الممثلة المعتزلة شمس البارودي، لا تفكر في العودة للتمثيل مرة أخرى، وليست لديها نية لتعود للأضواء والشاشات.

وأكدت البارودي من قبل، أنها لن تعود للتمثيل مرة أخرى، وتبرأت من أعمالها، بعدما أدت العمرة في عام 1982، لتقرر بعد عودتها من الأراضي المقدسة الاعتزال بشكل رسمي.

ونشرت البارودي وقتها وثيقة، جاء فيها: من ضار مسلمًا ضاره الله، ومن شاق مسلمًا شاق الله عليه، صدق رسول الله.. تُعلن السيدة شمس البارودي أن الأفلام التي تُعرض لها حاليًا أو مستقبلًا كلها أفلام قديمة، صُورت منذ سنوات بعيدة، كما تُعلن بأنها اعتزلت الفن نهائيًا بعد عودتها من العمرة منذ فبراير عام 1982.. وحسبي الله ونعم الوكيل”، وفقًا لموقع “القاهرة 24”.

وظهرت البارودي في مقابلة تلفزيونية، وتبرأت خلالها من أعمالها بشكل رسمي، واصفة إياها بأنها كانت من الجاهلين وقت تقديمها هذه الأعمال.

وقالت: نحتسب عند الله هذا الأمر، هما من سيأخذوا هذا الوزر، قادرين يتحملوا وزر ما يفعلوه وأوزارنا كمان هما أحرار، أنا بقول مثل قول سيدنا موسى فعلتها وأنا من الجاهلين، ومنذ هذه اللحظة حتى الآن لم تعد الفنانة للوسط الفني، والتزمت بتنفيذ قرارها.

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