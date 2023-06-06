قبل شراء “آيفون مستعمل”.. 3 خطوات لفحص الهاتف وتجنب الخداع

تواصل – فريق التحرير:

تعد فكرة التحقق من هاتف مستعمل قبل الشراء من الأفكار التي تؤرق الكثير من الأشخاص، خاصة أولئك الذين لا يريدون الوقوع ضحية للغش.

كما أن علامات التآكل والتلف قد تبدو واضحة وهي خطوة أولى جيدة عند فحص أي نموذج مستخدم محتمل، ولكن هناك ميزة حيوية سيكون من الحكمة على المستخدمين التحقق منها أيضا.

ميزة في آيفون الحديث

تتضمن جميع أجهزة “آيفون” التي تم تحديثها بعد iOS15.2 إعدادا مدمجا، سيخبرك عما إذا كان يحتوي على قطع غيار أصلية.

فإذا كان قد تم العبث بجهاز “آيفون” الذي تستخدمه أو كان به أي قطع غيار، فستعلمك هذه الميزة به.

خطوات التحقق من الجهاز

وفيما يلي خطوات يمكن التحقق من خلالها ما إذا كان الآيفون قد تم استبدال إحدى قطعه أم لا.

1- انتقل إلى تطبيق الإعدادات، وانتقل لأسفل إلى عام وانقر فوق حول.

2- إذا كانت هناك أي أجزاء لا يتعرف عليها “آيفون”، فستظهر رسالة “جزء غير معروف” ضمن علامة التبويب “سجل الأجزاء والخدمة”.

3- ستخبرك الرسالة إذا كانت أي أجزاء لا تعمل بشكل صحيح وتحدد ماهيتها.

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