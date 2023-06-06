للمرة الأولى خلال 4 أيام.. “النفط” يعاني في الأسواق الأوروبية
تواصل – فريق التحرير:
سجلت أسعار النفط تراجعا اليوم في السوق الأوروبية للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة.
وتخلت أسعار النفط عن أعلى مستوى فى 5 أسابيع بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.
ومن بين الأسباب كذلك التي أدت لتراجع النفط، تجدد المخاوف حول ضعف الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي على الطلب على الوقود.
جاء هذا التراجع قبل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة والتي تعد أكبر مستهلك للوقود فى العالم.
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انخفاض الخام الأمريكي
واليوم، انخفض الخام الأمريكي بنسبة 2.5% إلى مستوى 70.17$ من مستوى الافتتاح عند 71.94$، و سجل أعلى مستوي عند 71.99$.
كما تراجع خام برنت بنسبة 2.2% إلى مستوي 74.76$ ، من مستوى الافتتاح عند 76.44$، وسجل أعلى مستوي عند 76.58$.
وعند تسوية الأسعار، أمس الاثنين، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي، وسجل أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 74.92 دولاراً للبرميل.
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