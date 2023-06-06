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للمرة الأولى خلال 4 أيام.. “النفط” يعاني في الأسواق الأوروبية
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للمرة الأولى خلال 4 أيام.. “النفط” يعاني في الأسواق الأوروبية

للمرة الأولى خلال 4 أيام.. “النفط” يعاني في الأسواق الأوروبية

للمرة الأولى خلال 4 أيام.. “النفط” يعاني في الأسواق الأوروبية
٠٤:٥٢:٤١ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط تراجعا اليوم في السوق الأوروبية للمرة الأولى خلال ‏الأربعة أيام الأخيرة.

وتخلت أسعار النفط عن أعلى مستوى فى 5 أسابيع بسبب ‏نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

ومن بين الأسباب كذلك التي أدت لتراجع النفط، تجدد المخاوف حول ‏ضعف الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي على الطلب على الوقود.‏

جاء هذا التراجع قبل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة والتي تعد ‏أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

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انخفاض الخام الأمريكي

واليوم، انخفض الخام الأمريكي بنسبة 2.5% إلى مستوى 70.17$ من مستوى الافتتاح ‏عند 71.94$، و سجل أعلى مستوي عند 71.99$.

كما تراجع خام برنت بنسبة 2.2% إلى ‏مستوي 74.76$ ، من مستوى الافتتاح عند 76.44$، وسجل أعلى مستوي عند 76.58$.‏

وعند تسوية الأسعار، أمس الاثنين، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.2% ، ‏فى ثالث مكسب يومي على التوالي، وسجل أعلى مستوى فى خمسة ‏أسابيع عند 74.92 دولاراً للبرميل.

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