فوائد الرضاعة الطبيعية: تساعد على تحقيق أعلى الدرجات الدراسية

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توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية لفترة أطول يحققون درجات دراسية أعلى.

وتابعت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “أرشيفات الأمراض في الطفولة”، 5آلاف طفل بريطاني من سن الرضاعة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حتى المدرسة الثانوية.

وتوصل الباحثون إلى أنه كلما طالت فترة الرضاعة الطبيعية للأطفال، كان أداؤهم أفضل في اختبارات التقييم الموحدة، وفقًا للدكتور رينيه بيريرا إلياس، الباحث في الوحدة الوطنية لعلم الأوبئة في الفترة المحيطة بالولادة في جامعة أكسفورد.

وقالت بيريرا إلياس: “ما وجده فريق الدراسة هو أن هناك تحسنًا طفيفًا في نتائج الاختبارات المرتبطة بالرضاعة الطبيعية لفترة أطول”.

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بنتائج تعليمية أفضل

وأظهرت الدراسة أن “الرضاعة الطبيعية الأطول ارتبطت بنتائج تعليمية أفضل في سن 16”.

وقسّم الباحثون، الأطفال الذين ولدوا بين عامي 2000 و 2002، إلى مجموعات بناءً على مدة الرضاعة الطبيعية. بعضهم لم يرضع من الثدي، والبعض الآخر رضع لبضعة أشهر، وآخرون رضعوا رضاعة طبيعية لمدة عام أو أكثر. كما تم تعديلها وفقًا للاختلافات الاجتماعية والاقتصادية وقدرة الأمهات المعرفية.

وأخذ الباحثون معلومات الرضاعة الطبيعية المبكرة، وقارنوا كل مجموعة بنتائج الاختبار الخاصة بها في اختبار الشهادة العامة للتعليم الثانوي في المملكة المتحدة خلال المرحلة الثانوية.

وفقًا للدراسة، سجل الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية لأكثر من عام، درجات عالية بنسبة 39 في المائة في كل من امتحانات الرياضيات واللغة الإنجليزية في الشهادة الثانوية. كما أنهم كانوا أقل عرضة للفشل في امتحان الثانوية باللغة الإنجليزية.

وحصل أولئك الذين رضعوا من الثدي لمدة أربعة أشهر على الأقل على درجة تحصيل أعلى بمقدار نقطتين إلى ثلاث نقاط مقارنة بأولئك الذين لم يرضعوا قط.

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مدة الرضاعة الطبيعية والنتائج الدراسية

وزادت درجات التحصيل مع كل شهر إضافي من الرضاعة الطبيعية، بحسب الدراسة.

وبينت الدراسة: “ارتبطت مدة الرضاعة الطبيعية بتحسن النتائج التعليمية في سن 16 بين الأطفال الذين يعيشون في إنجلترا، بعد السيطرة على عوامل الإرباك المهمة”.

وأضافت: “يجب الاستمرار في تشجيع الرضاعة الطبيعية عندما يكون ذلك ممكنًا، حيث إن التحسينات المحتملة في التحصيل الدراسي لا تشكل سوى واحدة من فوائدها المحتملة”.

ووصفت الدراسات السابقة الفوائد الصحية والمعرفية للرضاعة الطبيعية. أظهرت دراسة أجريت العام الماضي فوائد الرضاعة الطبيعية الأطول وارتباطها بنتائج أفضل في مهارات العلاقات اللفظية والمكانية حتى سن 14.

ووجدت دراسة أخرى في عام 2021، أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يتمتعون بصحة أفضل في ضغط الدم مثل الأطفال. ووجد الباحثون العام الماضي أن الرضاعة الطبيعية مفيدة للأم ويمكن أن تعزز صحة القلب لسنوات.