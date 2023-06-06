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للراغبين في أداء الفريضة.. أسهل الطرق المؤدية إلى مكة
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للراغبين في أداء الفريضة.. أسهل الطرق المؤدية إلى مكة

للراغبين في أداء الفريضة.. أسهل الطرق المؤدية إلى مكة

للراغبين في أداء الفريضة.. أسهل الطرق المؤدية إلى مكة
٠٣:٥١:٣٣ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للطرق عن أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة وذلك للراغبين في أداء فريضة الحج.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بتجهيز كافة الطرق التي تخدم حجاج بيت الله الحرام، وذلك في سبيل تسهيل وصولهم وتنقّلهم من وإلى المشاعر المقدسة.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تسهم في راحة الحجاج وتضمن تأديتهم لفريضة الحج بكل يسر وطمأنينة.

الطرق ذات مستوى عالٍ

وأضافت أن هيئة الطرق جهّزت عدداً من الطرق ذات المستوى العالي من السلامة والصيانة لوصول الحجاج إلى مكة المكرمة وهي ما يلي:

1- (طريق الرياض – الطائف – مكة المكرمة) بإجمالي أطوال بلغت 820 كم.

2- (طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة) بطول 420 كم.

3- (طريق مكة المكرمة – جدة) بطول 70 كم.

4- طريق السيل الكبير بطول 70 كم، إضافة لعقبة الهدا بطول 60 كم.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت وعلى مدار الأشهر الماضية بمسح كافة الطرق من المنافذ الحدودية حتى المشاعر المقدسة.

كما نفذت حزمة من أعمال الصيانة والسلامة على 7400 كم، أسهمت في رفع مستوى الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر شبكة الطرق.

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أخبار السعودية السعودية الطرق المملكة طرق مكة مكة هيئة الطرق

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