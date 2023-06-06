حتى الآن.. أكثر من 44 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني

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تجاوزت الحملة الشعبية للتبرع لإغاثة الشعب السوداني 44 مليون ريال، مع استمرار التبرع للحملة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.

تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني

وتستهدف الحملةُ التخفيفَ من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ نحو شهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأثرت بشكل خاص على البنية التحتية.

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وتوقفت معظم المستشفيات عن العمل، وتقطعت سبل توصيل المساعدات والإمدادات الطبية. وشحت المواد الغذائية وحتى مياه الشرب، وتراجعت خدمات الاتصالات والكهرباء، والبنوك.

مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

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وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

ويمكن التبرع عبر منصة “ساهم“، كما يمكنك التبرع عن طريق الحساب البنكي التالي: مصرف الراجحي “SA7080000500608019999908”.

وصول الطائرة الإغاثية الثانية عشر ضمن الجسر الجوي

في الوقت نفسه، وصلت مطار بورتسودان الدولي اليوم الطائرة الإغاثية الثانية عشر تحمل على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين

ويأتي ذلك ضمن جسر المملكة الجوي الإغاثي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.