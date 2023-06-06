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السيادة السوداني: البرهان يشكر جهود المملكة ويؤكد ثقته في منبر جدة
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السيادة السوداني: البرهان يشكر جهود المملكة ويؤكد ثقته في منبر جدة

السيادة السوداني: البرهان يشكر جهود المملكة ويؤكد ثقته في منبر جدة

السيادة السوداني: البرهان يشكر جهود المملكة ويؤكد ثقته في منبر جدة
٠٣:٠٨:٠٤ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس السيادة السوداني، أن الفريق عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

البرهان يشكر جهود المملكة ويؤكد ثقته في منبر جدة

وأكد أن البرهان شكر جهود المملكة ويؤكد ثقته في منبر جدة، مطالبًا ضرورة التزام المتمردين بضرورة التزام المتمردين.

كما طالب بفتح مسارات للمساعدات الإنسانية والخروج من المشافي والمنازل لنجاح منبر جدة، بما يقود لسلام مستدام.

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من ناحية أخرى، كشف قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حمدتو أنه بحثت هاتفياً مع وزير الخارجية جهود الوساطة.

الدعم السريع يؤكد دعمه لمنبر جدة

وبين أنه يؤكد دعمه منبر جدة والتزامه بحماية المدنيين والعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

ظروف إنسانية صعبة في دارفور

وكشفت حكومة دارفور، أن ظروف إنسانية صعبة في الإقليم بسبب القتال والعنف والنهب، وأن غالبية المساعدات الإنسانية التي تتوجه إلى الإقليم تتعرض للنهب.

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وأكدت أن الإقليم بحاجة إغاثة إنسانية عاجلة لا تحتمل التأخير، وأنها تواجه صعوبات كبيرة في الاتصالات بسبب انقطاع الشبكة.

مدينة الجنينة تشهد أوضاعا مأساوية

وأشارت إلى أن مدينة الجنينة تشهد أوضاعا مأساوية، ولا يمكن إحصاء عدد الضحايا، مؤكدة أنها لم نعد قادرة على تحمل عبء القتال مناشدة المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإغاثية.

 

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