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توضيح مهم من “التعليم” بشأن المدارس قليلة الكثافة
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توضيح مهم من “التعليم” بشأن المدارس قليلة الكثافة

توضيح مهم من “التعليم” بشأن المدارس قليلة الكثافة

توضيح مهم من “التعليم” بشأن المدارس قليلة الكثافة
٠٣:١٣:٥٦ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التعليم:

أعلنت وزارة التعليم البدء في ضم بعض المدارس قليلة العدد من نهاية أعمال العام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة أن الهدف هو رفع الكفاءة التشغيلية للمباني والاستفادة من الكوادر البشرية.

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رسميًا.. التعليم تقرر زيادة حصص القرآن والدراسات الإسلامية لرياض الأطفال

زيادة حصص القرآن الكريم 

في وقت سابق، قررت وزارة التعليم، زيادة حصص القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لطلبة رياض الأطفال.

في الوقت الذي أقرت فيه تدريس مادة التفكير الناقد لطلبة الصف الثالث المتوسط، وفقًا لحساب “الميدان التعليمي” عبر موقع “تويتر”.

وفي العام الدراسي الماضي، اشتمل دليل الخطط الدراسية على دمج مواد الدراسات الإسلامية مع مادة القرآن الكريم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة تحت مسمى مادة واحدة (القرآن الكريم والدراسات الإسلامية).

وجرى تقليص مجموع حصصها من 34 حصة في المرحلة المتوسطة إلى 15 حصة أسبوعية، وكذلك تقليص عدد حصصها في المرحلة الابتدائية من 38 حصة إلى 30 حصة أسبوعية.

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الكلمات الدلالية:
التعليم السعودية الفصل الدراسي المدارس المملكة وزارة التعليم

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