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21 مليار ريال استثمارات جديدة لبناء مجمعات سكنية للعاملين في “نيوم”
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21 مليار ريال استثمارات جديدة لبناء مجمعات سكنية للعاملين في “نيوم”

21 مليار ريال استثمارات جديدة لبناء مجمعات سكنية للعاملين في “نيوم”

21 مليار ريال استثمارات جديدة لبناء مجمعات سكنية للعاملين في “نيوم”
٠٣:٠٣:٢٢ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة “نيوم” عن إتمام العقود مع المستثمرين للمرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية.

وأوضحت أن المشروع يستهدف استيعاب القوى العاملة المتزايدة في نيوم وتبلغ قيمة الاتفاقية للمرحلة الأولى أكثر من 21 مليار ريال.

أهداف الاتفاقية

وتشمل الاتفاقية:

1- إنشاء عشر مجمعات سكنية تستوعب 95 ألف ساكن من العاملين في مشاريع نيوم المختلفة مع نهاية المرحلة الأولى.

2- يتم بناء الوحدات بشكل مستدام كوحدات معيارية يمكن إعادة استخدامها لمهام أخرى.

3- تقدم المجمعات الجديدة مختلف الخدمات الأساسية، مثل: عيادات الرعاية الصحية ومحطات الإطفاء.

4- تقدم كذلك العديد من المرافق الترفيهية، مثل الملاعب الرياضية متعددة الأغراض، وملاعب الكريكت، والتنس، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وحمامات السباحة، ومرافق ترفيهية متنوعة.

الشركات الفائزة

أما عن الشركات الفائزة بعقود المرحلة الأولى فهي كالتالي:

1- شركة الفنار العالمية للتطوير.

2-شركة المطلق للاستثمار العقاري (AREIC).

3- شركة نسما القابضة.

وتشارك شركة تماسك القابضة في المشروع من خلال شريكين، هما: شركة مجموعة المجال العربي، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء (ساتكو).

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الكلمات الدلالية:
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