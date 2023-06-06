شاهد.. أمطار غزيرة بالشقيق مع سيول وادي الرمة جنوب حائل

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وسط تقلبات جوية وفي أول أيام المربعانية، تساقطت ظهر اليوم كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول على الشقيق ووادي الرمة جنوب منطقة حائل.

📍فيديو

امطار الشقيق غرب #حائل

الثلاثاء ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

6 يونيو 2023م

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. pic.twitter.com/xeULZKCF7a — طقس (@tqqs) June 6, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت أمطار الشقيق وجري تالسيول على جنوب حائل في وادي الرمة.

أمطار على 12 منطقة بالمملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

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الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة والقصيم، وحائل.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية،

على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية، والرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وادي الرمة من عند مقطاع الثمامية جنوب #حايل الان ظهر الثلاثاء ١٧ ذوالقعدة ١٤٤٤

عضو المجموعة مطرسهيل أبونايف العقل pic.twitter.com/75a8nNLg3y — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) June 6, 2023

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.