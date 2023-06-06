الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
هذه الأطعمة تمنع الصداع النصفي وحب الشباب وتقاوم 4 أمراض قاتلة
4 طرق للوقاية من المضاعفات الخطيرة لارتفاع ضغط الدم
توضيح مهم من “التعليم” بشأن المدارس قليلة الكثافة
السيادة السوداني: البرهان يشكر جهود المملكة ويؤكد ثقته في منبر جدة
توضيح مهم من سكني بخصوص صرف الدعم قبل عيد الأضحى
21 مليار ريال استثمارات جديدة لبناء مجمعات سكنية للعاملين في “نيوم”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. أمطار غزيرة بالشقيق مع سيول وادي الرمة جنوب حائل

شاهد.. أمطار غزيرة بالشقيق مع سيول وادي الرمة جنوب حائل

شاهد.. أمطار غزيرة بالشقيق مع سيول وادي الرمة جنوب حائل
٠٢:٤٦:٥٨ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وسط تقلبات جوية وفي أول أيام المربعانية، تساقطت ظهر اليوم كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول على الشقيق ووادي الرمة جنوب منطقة حائل.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت أمطار الشقيق وجري تالسيول على جنوب حائل في وادي الرمة.

أمطار على 12 منطقة بالمملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

اقرأ أيضًا:

الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة  والمدينة والقصيم، وحائل.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية،

على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية، والرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس أمطار غزيرة الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية جريان السيول حائل حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
«ديوان المراقبة» يرصد 342 من غير المستحقين للإسكان في مجمعات «الصحة»

«ديوان المراقبة» يرصد 342 من غير المستحقين للإسكان في مجمعات «الصحة»

٠٨:٢٥ م، الجمعة، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦
المنجد: المقابل المادي للشفاعة في حق مسلم حرام

المنجد: المقابل المادي للشفاعة في حق مسلم حرام

١٠:٢٤ ص، الثلاثاء، ١٨ أغسطس ٢٠١٥
هزة أرضية جديدة بقوة 7،5 تضرب جنوبي تركيا

هزة أرضية جديدة بقوة 7،5 تضرب جنوبي تركيا

٠٢:٢١ م، الأثنين، ٠٦ فبراير ٢٠٢٣
الجوازات: تصحيح أوضاع 8 آلاف مواطن يمني حتى يوم أمس

الجوازات: تصحيح أوضاع 8 آلاف مواطن يمني حتى يوم أمس

١٢:٣٦ م، الثلاثاء، ١٩ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *