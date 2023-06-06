4 طرق للوقاية من المضاعفات الخطيرة لارتفاع ضغط الدم

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ارتفاع ضغط الدم مرض شائع يحدث عند حصول ضغط مستمر على جدران الشرايين وعلى مدى طويل، عادة لا يوجد له أعراض، ويمكن أن يسبب مشاكل خطيرة إذا لم يتم السيطرة عليه.

وكشفت الصيدلانية كلير نيفينسون عن أربعة طرق لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، وبخاصة لكبار السن.

وتنصح نيفينسون بقياس ضغط الدم ومحيط الخصر، قائلة: “يمكنهما المساعدة في تحديد ما إذا كنت في خطر متزايد من الإصابة بحالات صحية معينة”.

وإذا كانت القياسات تسير في اتجاه غير صحي، فقد يشجعك ذلك على اتخاذ الخطوات اللازمة لاتخاذ خيارات نمط حياة أكثر صحة، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

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وحثت نيفيسون على ممارسة الرياضة بانتظام، من أجل خفض ضغط الدم.

وقالت: “في وقت لاحق من الحياة، يمكن أن تبدأ الكتلة العضلية في الانخفاض بنسبة تتراوح بين 30-50 في المائة. لذلك، فإن الحفاظ على التمرين مهم للصحة العامة، خاصة مع تقدمنا في العمر”.

التمارين المنتظمة

وقدمت في هذا الإطار نصائح تشمل:

-ممارسة التمارين بانتظام لمدة 150 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل الشدة في الأسبوع، بما في ذلك بعض تمارين الوزن.

وقالت إن ذلك يعد وسيلة رائعة للمساعدة في الحفاظ على قوة العضلات، وتحسين نوعية النوم ، وتقليل مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية، والسكتات الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني،ـ وتخفيف آلام المفاصل.

وهناك طريقة أخرى للتحكم في ضغط الدم وهي اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع.

قالت نيفيسون: “من أجل دعم نمط حياة صحي، يجب أن يوفر نظام غذائي متوازن ومتنوع جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك. إذا كنت تكافح، يمكنك التفكير في تناول الفيتامينات للمساعدة في استكمال نظامك الغذائي”.

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تناول الألياف

وتعتبر القناة الهضمية الصحية أمرًا بالغ الأهمية أيضًا، حيث تتطلب تناول “الكثير من الألياف”، مثل:

-الخبز الكامل

-أرز بني

-الفول

-الفاكهة

-الخضروات.

وشددت نيفيسون على أن الاكتشاف المبكر وعلاج ارتفاع ضغط الدم أمران أساسيان في منع حدوث مخاطر صحية خطيرة.

وفيما يلي 4 طرق لتقليل خطر الإصابة بمضاعفات ارتفاع ضغط الدم:

-قياس ضغط الدم.

-التمرين بانتظام.

-نظام غذائي متوازن ومتنوع.

-عدم شرب الكحوليات.