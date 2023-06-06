للمقيمين والعمالة المنزلية.. 3 خطوات لاستخراج تصريح دخول مكة إلكترونيًا

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كشفت منصة “أبشر” عن طريقة استخراج طلب تصريح الدخول إلى مكة المكرمة للمقيمين إلكترونيًا عبر المنصة.

أفراد الأسرة المقيمين

أولا : بالنسبة لطلب تصريح الدخول لمكة الأفراد الأسرة المقيمين

قالت “أبشر”: تمكن هذه الخدمة الأفراد من طلب تصريح دخول لمكة المكرمة لأفراد الأسرة المقيمين

طريقة تنفيذ الخدمة

1- اختيار تصريح الدخول لمكة المكرمة

2- الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار أفراد الأسرة من تبويب خدمات

3- اختيار إنشاء طلب تصريح الدخول لمكة

العمالة المنزلية

وبالنسبة لطلب تصريح الدخول لمكة (للعمالة المنزلية)

تابعت: تتيح هذه الخدمة للأفراد إصدار وطباعة تصريح دخول العمالة المنزلية إلى مكة المكرمة أثناء موسم الحج

طريقة تنفيذ الخدمة

1- الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار العمالة من تبويب خدمات.

2- اختیار تصريح الدخول لمكة المكرمة.

3- اختيار انشاء طلب تصريح الدخول لمكة.

في وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن لجنة إسكان الحجاج تسعى إلى إصدار أكثر من 4 آلاف تصريح إسكان و500 ألف غرفة لإسكان أكثر من مليوني حاج لموسم هذا العام.

وأضاف، أن لجنة إسكان الحجاج تضم في عضويتها 5جهات حكومية، هي:

-إمارة مكة.

-أمانة العاصمة المقدسة.

-وزارة الحج.

-الدفاع المدني.

-الشرطة.

وأشار إلى أن من مهام اللجنة إصدار تصاريح إسكان الحجاج بموجب اللائحه التنفيذية المعتمدة، وبهدف توفير مسكن آمن وصحي وملائم لحجاج بيت الله الحرام.

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عمل اللجنة

وأوضح أن عمل اللجنة يتركز على مرحلتين رئيستين:

-الأولى من غرة شهر محرم وحتى نهاية شهر رجب من كل عام، وهي المرحلة التي يتم خلالها إصدار التصاريح بعد التأكد من توفر الاشتراطات والمواصفات المطلوبة في المساكن.

-أما المرحلة الثانية فتبدأ من بداية شهر ذو القعدة وحتى نهاية شهر ذي الحجة من كل عام، وهذه المرحلة يتم خلالها تشكيل العديد من الفرق الميدانية التي تقوم بالمرور على المساكن ومتابعتها ومراقبتها أثناء توافد وتواجد الحجاج؛ للتأكد من استمرارية سلامتها وتوفر الاشتراطات بها.

واعتمدت أمانة العاصمة المقدسة، عددًا من المكاتب الهندسية لتتولى مهام استقبال الطلبات إلكترونيًا وتدقيقها، والتأكد من توفر الاشتراطات والمواصفات وعرضها على اللجنة، واعتمادها من قبل رئيس اللجنة، ومن ثم طباعة التصريح.

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