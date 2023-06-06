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5 تعديلات على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل
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5 تعديلات على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

5 تعديلات على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل

5 تعديلات على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل
٠١:٥٦:٢٦ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات جديدة على قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.

ويهدف التعديل إلى خضوع صناديق التمويل المباشر وغير المباشر لقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.

وتنص التعديلات الجديدة المنشورة عبر منصة استطلاع، على أن أنشطة التمويل هي: البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية.

التعديلات المقترحة

وتضمنت التعديلات المقترحة، إضافة فقرتين إلى البند الرابع وهما:

-(4) صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشرة وصناديق التمويل غير المباشرة..

-(5) تعد جميع مصادر أموال صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة.

وينص التعديل على أن تكون الوديعة النظامية لدى البنك المركزي السعودي.

واقترح التعديل، “تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر”.
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/GAZT/zatcazakatrulesFa/Pages/default.aspx

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