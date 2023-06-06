الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
لأول مرة.. علاج واعد يظهر فاعلية قوية في مواجهة أخطر أنواع السرطانات
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لأول مرة.. علاج واعد يظهر فاعلية قوية في مواجهة أخطر أنواع السرطانات

لأول مرة.. علاج واعد يظهر فاعلية قوية في مواجهة أخطر أنواع السرطانات

لأول مرة.. علاج واعد يظهر فاعلية قوية في مواجهة أخطر أنواع السرطانات
٠٢:٠٧:٣٧ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أثبت علاج علاج واعد القدرة على تغيير خلايا الجسم المناعية جينيا حيث تمكن من تقليص خطر تقدم نوع نادر من سرطان الدم بنسبة 74 في المائة.

تجارب على 419 مريض

وأخضع “سيلتاكابتاغن أوتولوسل” المعروف باسمه التجاري “كارفيكتي”، لاختبار ضمن تجربة سريرية شملت 419 مريضا مصابين بالورم النقوي المتعدد ولم تستجب حالاتهم لعلاج “ليناليدوميد” الكيميائي الذي عادة ما يوصف للمرضى.

وقال الاختصاصي في الأورام أوريوف أوديجيد، إن “كارفيكتي” أظهر نتائج فعالة بشكل ملحوظ مقارنة بخيارات المريض الحالية، ويمكن استخدامه بأمان في مرحلة مبكرة من العلاج”.

التجارب السريرية

وفي التجربة السريرية، تلقى نصف المرضى “كارفيكتي”، بينما أعطيت للنصف الثاني مجموعة من الأدوية الموصوفة بشكل شائع حاليا، بينها علاج كيميائي ومنشطات.

وأشار بيان إلى أن الباحثين توصلوا بعد متابعة المرضى مدى 16 شهرا، إلى أن “سيلتاكابتاغن أوتولوسل” يقلص خطر تقدم المرض بنسبة 74 في المائة، مقارنة بالعلاجات المعيارية.

ويعد الورم النقوي المتعدد نوعا من سرطان الدم يطول خلايا الدم البيضاء المسماة بخلايا البلازما، وقد يتسبب بتلف للعظام والكلى والجهاز المناعي، ويزداد خطر الإصابة بالمرض مع التقدم في السن فيما يرتفع احتمال إصابة الرجال وذوي أصحاب البشرة السوداء.

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الكلمات الدلالية:
أخطر السرطانات السرطان سرطان الدم سرطانات علاج علاجات

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