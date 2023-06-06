بدون خبرات.. “الإحصاء” تعلن عن وظائف شاغرة وطريقة التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسمى الوظيفي:

جامع بيانات – عمل ميداني.

الهدف الوظيفي:

يتولى مسؤول جمع البيانات مسؤولية إجراء المقابلات الشخصية بمساعدة الكمبيوتر ومتابعة المسوح غير المكتملة وحل الشكاوى والقضايا المتكررة التي تم تحديدها والمشاركة في الاجتماعات لمناقشة التحديات والحلول الممكنة و العمل على الزيارات الميدانية لحل المشكلات و الشكاوى و الحصول على نتائج المسوح في الوقت المحدد.

المهام والمسؤوليات:

إجراء الأنشطة اليومية إلى جانب ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات.

الإسهام في تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات بما يتماشى مع الممارسات الرائدة.

بناء علاقات عمل مع أصحاب المصلحة الداخليين المعنيين.

جمع تعقيبات من أصحاب المصلحة الداخليين بشأن المشكلات التي يتم مواجهتها والمتطلبات الأخرى.

الإسهام في إعداد التقارير بشأن التقدم المحقق، والموجهة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل إبقائهم على اطلاع بالتقدم المحقق.

القيام بأنشطة جمع بيانات محددة حسب التوجيهات..

عقد المقابلات الشخصية بمساعدة الكمبيوتر مع الجمهور المستهدف ذي الصلة بما يتماشى مع الخطة والجدول الزمني المحدد مسبقًا مع الاستفادة من الأساليب والأدوات المعمول بها بالاضافة الى العناية بالأجهزة والأدوات المقدمة من الهيئة..

متابعة المسوح غير المكتملة للحصول على نتائج المسوح في الوقت المحدد.

ضمان ملء جميع النماذج بالكامل (الأسعار، المواصفات، الرموز، وما إلى ذلك) وفقاً للإرشادات و تسليمها ونقل البيانات على الفور وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه.

تحديد وحل والإبلاغ عن الشكاوى والقضايا المتكررة خلال الزيارات الميدانية، وتصعيد المشكلات أو النزاعات الحرجة عند الحاجة.

ضمان اكتمال البيانات ودقتها وإدخالها بدقة في النظم الإحصائية..

المشاركة في الاجتماعات لمناقشة تحديات العمل الميداني واقتراح الحلول المحتملة.

المؤهلات والخبرات:

بدون خبرة أو ما يصل إلى سنتين من الخبرة في مجال جمع البيانات.

درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال / الإحصاء أو ما يعادله

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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