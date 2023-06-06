الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
القبض على مقيم ومقيمة في جدة ارتكبا هذه الجريمة النكراء
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القبض على مقيم ومقيمة في جدة ارتكبا هذه الجريمة النكراء

القبض على مقيم ومقيمة في جدة ارتكبا هذه الجريمة النكراء

القبض على مقيم ومقيمة في جدة ارتكبا هذه الجريمة النكراء
٠٢:٠٢:٤٩ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيمة من الجنسية الفلبينية بمحافظة جدة، لترويجهما (2.6) كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)،

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.

جريمة نكراء

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال:

الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية

و (999) في بقية مناطق المملكة

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)

وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم الشبو المديرية العامة لمكافحة المخدرات مادة الميثامفيتامين المخدر مقيم من الجنسية الباكستانية مقيمة من الجنسية الفلبينية

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