القبض على مقيم ومقيمة في جدة ارتكبا هذه الجريمة النكراء

تواصل – واس:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيمة من الجنسية الفلبينية بمحافظة جدة، لترويجهما (2.6) كيلوجراماً من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)،

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.

جريمة نكراء

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال:

الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية

و (999) في بقية مناطق المملكة

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)

وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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