“الغذاء والدواء”: 9 إرشادات لتخزين المبيدات بطريقة صحيحة
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نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء 9 إرشادات لتخزين المبيدات بطريقة صحيحة.
9 خطوات
وقالت الهيئة إنه يجب اتباع الخطوات التالية:
1- تأكد أن عبوة المبيد مغلقة بإحكام.
2- يُخزن بعيداً عن اللهب المكشوف.
3- يُخزن بعيداً عن ضوء الشمس المباشر.
4- أن يكون مكان التخزين ذا تهوية جيدة.
5- يُخزن في مكان آمن لا يصل إليه الأطفال والحيوانات الأليفة.
6- احذر تخزينه في مكان مخصص للجلوس أو النوم.
7- يُحفظ في عبوته الأصلية. ولا تُعاد تعبئته في عبوة أخرى.
8- يوضع بعيداً عن كل أنواع الأغذية، بما في ذلك طعام الحيوانات.
9- عند استخدام أو شراء المبيد يجب مراعاة تاريخ انتهاء الصلاحية.
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في وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن عدة نصائح للتعامل الآمن مع المبيدات.
15 نصيحة
وأوضحت الهيئة – في إنفوجراف – أن هذه النصائح كالتالي:
1- استخدام طرق غير كيميائية لمكافحة الآفات مثل الناموسية والمصيدة.
2- تأكد أن المبيد مسجل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
3- قراءة ملصق المبيد بالكامل قبل شراء أو استخدام المبيد، والتقيد بالتعليمات الموجودة على الملصق.
4- الحرص على عدم دخول الحوامل أو الأطفال أو كبار السن أثناء وبعد رش المبيد والحيوانات الأليفة.
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التخزين الجيد للمبيد
5- تخزين المبيد في خزانة محكمة الإغلاق وبعيدًا عن متناول الأطفال والأغذية.
6- إغلاق عبوات المبيد بإحكام في عبواتها الأصلية فور الانتهاء من استعمالها.
7- تهوية المكان جيدًا وتنظيفه قبل السماح بدخول الموقع المعالج بالمبيد.
8- تجنب شراء كميات من المبيد أكثر من الحاجة.
9- لا تخلط أو تخزن المبيدات في عبوات.
10- الأغذية أو المشروبات.
11- الاستعانة بأشخاص مختصين برش المبيدات قدر الإمكان.
12- تجنب الأكل والشرب والتدخين أثناء رش المبيد.
13- تجنب دخول مكان رش المبيد.
14- في حال التعرض لخطر المبيدات تواصل مع وزارة الصحة (937) أو اتجه إلى أقرب طوارئ.
15- اتباع الممارسات الصحيحة يؤدي إلى المحافظة على الصحة.
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