شاهد.. تساقط الأمطار وجريان السيول في الطائف

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية الصيفية، تساقطت ظهر اليوم كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول على محافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الطائف ومراكزها لأمطار غزيرة مع جريان السيول وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر.

أمطار على 12 منطقة بالمملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 7 مناطق

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة والقصيم، وحائل.

أمطار ورياح مغبرة

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.