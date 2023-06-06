تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بتحديثات أمنية لمنتجات “Chrom”

تواصل – فريق التحرير:

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة من بعض منتجات “Chrom”.

وأصدرت شركة جوجل عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح “Chrom”، لأنظمة ويندوز وماك ولينكس.

يمكن للمهاجم استغلال الثغرات

وأوضحت أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة، وأن هذه الثغرات الأمنية تتيح للمهاجمين إعادة توجيه المستخدم ،مشددة على أهمية التحديث للنسخ المتأثرة.

وأوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، بتحديث المتصفح لنظام التشغيل “ويندوز”، و “ماك”.

اختتام أعمال تمرين الأمن السيبراني لموسم الحج

يأتي هذا في وقت اختتمت فيه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم أعمال “تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1444هـ”.

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وشارك في التمرين أكثر من 100جهة وطنية مثلها أكثر من 350 مسؤولاً عن الأمن السيبراني ومختصاً بالمجال.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه.

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وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية.

وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.