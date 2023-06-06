الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
رسميًا.. التعليم تقرر زيادة حصص القرآن والدراسات الإسلامية لرياض الأطفال
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رسميًا.. التعليم تقرر زيادة حصص القرآن والدراسات الإسلامية لرياض الأطفال

رسميًا.. التعليم تقرر زيادة حصص القرآن والدراسات الإسلامية لرياض الأطفال

رسميًا.. التعليم تقرر زيادة حصص القرآن والدراسات الإسلامية لرياض الأطفال
١٢:٣٩:٠١ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة التعليم، زيادة حصص القرآن الكريم والدراسات الإسلامية لطلبة رياض الأطفال.

في الوقت الذي أقرت فيه تدريس مادة التفكير الناقد لطلبة الصف الثالث المتوسط، وفقًا لحساب “الميدان التعليمي” عبر موقع “تويتر”.

وفي العام الدراسي الماضي، اشتمل دليل الخطط الدراسية على دمج مواد الدراسات الإسلامية مع مادة القرآن الكريم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة تحت مسمى مادة واحدة (القرآن الكريم والدراسات الإسلامية).

وجرى تقليص مجموع حصصها من 34 حصة في المرحلة المتوسطة إلى 15 حصة أسبوعية، وكذلك تقليص عدد حصصها في المرحلة الابتدائية من 38 حصة إلى 30 حصة أسبوعية.

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