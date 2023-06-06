الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بهذه المناطق.. مكافحة المخدرات تضبط مروجين لـ “الشبو والقات”
إحباط 3 محاولات لتهريب 650 ألف حبة كبتاجون وحبوب خاضعة للرقابة الطبية
اليوم.. “تعليم الطائف” يُعلن تحويل الدراسة عن بُعد في المدارس المسائية
أخبار السعودية.. مهلة أخيرة للمعلمين وأعلى منطقة بنسبة الطلاق ووظائف بطيران الرياض وأرامكو
“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء
أمل جديد لزراعة القلوب لكبار السن.. “خلايا الزومبي” كلمة السر

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

إحباط 3 محاولات لتهريب 650 ألف حبة كبتاجون وحبوب خاضعة للرقابة الطبية

إحباط 3 محاولات لتهريب 650 ألف حبة كبتاجون وحبوب خاضعة للرقابة الطبية

إحباط 3 محاولات لتهريب 650 ألف حبة كبتاجون وحبوب خاضعة للرقابة الطبية
١٢:٣٠:٠٦ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط 3 محاولات لتهريب 651.909 حبات كبتاجون وحبوب خاضعة للرقابة الطبية، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر عددٍ من المنافذ الجمركية.

مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر ميناء ضباء

 وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تم إحباط محاولة تهريب 93,750 حبة خاضعة للرقابة الطبية، وذلك بعد أن عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر ميناء ضباء.

 وفي المحاولة الثانية تمكّن جمرك ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 356,559 حبة خاضعة للرقابة الطبية، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية بضائع متنوعة وردت عبر الميناء.

إحباط محاولة تهريب ثالثة في جمرك الحديثة

 في حين تم إحباط محاولة تهريب ثالثة في جمرك الحديثة، حيث عُثر على 201,600 حبة كبتاجون مُخبأة في تجاويف أرضية إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

 وأفادت الهيئة أنه جرى بعد إتمام عملية ضبط الممنوعات التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 7 أشخاص.

 وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب..

وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

 ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال:

التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910).

أو عبر البريد الإلكتروني: 1910@zatca.gov.sa

أو على الرقم الدولي (00966114208417).

مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة.

مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إحباط تهريب إرساليات الرقابة الطبية الكبتاجون المنافذ الجمركية ميناء جدة ميناء جدة الإسلامي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

مواد ذات صلة

المزيد
القصاص من وافد قتل مواطنا بسبب خلافٍ مروري بالرياض

القصاص من وافد قتل مواطنا بسبب خلافٍ مروري بالرياض

٠٥:٢٧ م، الأربعاء، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٥
سيول في مكة ونجران.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على 10 مناطق

سيول في مكة ونجران.. “الأرصاد” يتوقع هطول أمطار على 10 مناطق

٠٤:٢٣ ص، الخميس، ٠١ يونيو ٢٠٢٣
الفوائد ومناطق الزراعة.. مساويك “الآراك” و”البشام” أشهر السلع الرائجة في رمضان

الفوائد ومناطق الزراعة.. مساويك “الآراك” و”البشام” أشهر السلع الرائجة في رمضان

١٢:٥٣ م، الثلاثاء، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
رئيس جمهورية القمر المتحدة يغادر جدة

رئيس جمهورية القمر المتحدة يغادر جدة

٠٩:٠٠ ص، الخميس، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *