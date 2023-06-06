للباحثين عن عمل.. “إشراقة” تقدم دورات متخصصة للعمل بمكافحة الإدمان

تواصل – فريق التحرير:

تعمل جمعية “إشراقة” لرعاية وتأهيل مرضى الإدمان على مساعدة المستفيدين، فضلاً عن مجال التعافي من إدمان المخدرات في توجيههم وتأهيلهم لسوق العمل، والنهوض بشخوصهم على مختلف الأصعدة والمجالات، ليكونوا أكثر نفعًا لذواتهم، وحتى يتجنبوا الانزلاق إلى عالم المخدرات مجددًا.

توجيه المستفيد لحضور دورات في مجال الإدمان

سواء كنت تفكر في الحصول على دورة للتغلب على إدمانك أو كشخص يرغب في مساعدة الآخرين، فإن دورة علاج الإدمان ستساعدك على فهم طبيعة الإدمان ومدى اتساع نطاق تطبيقه، وكيفية استخدام العلاجات المختلفة لمكافحته.

في هذه الدورات التدريبية، سوف تستكشف كيف يتطور الإدمان، وتنظر إلى المخاطر البيئية والجينية والشخصية التي ينطوي عليها ذلك.

سنقوم ببحث كيف يؤثر الدواء على مريض الإدمان، وكيف يتغير الدماغ، وكيف يمكن لهذه العملية أن تجعل التعافي من الإدمان تحديًا كبيرًا. ستتعلم طرق ووسائل معالجة الإدمان بشكل أفضل.

-طبيعة الإدمان ومعاييره التشخيصية.

-علم العقاقير والتشريح العصبي للإدمان.

-العوامل البيولوجية والجينية والبيئية المرتبطة بتطور الإدمان.

-عواقب الإدمان، بما في ذلك العلاقة بين الصحة النفسية وتعاطي المخدرات والإدمان.

-طبيعة وطرق العلاج والخيارات المتاحة للتعافي من الإدمان.

-سرد تجارب لمرضى الإدمان.

-دراسات وتقنيات بحثية حديثة في علم الإدمان.

-الاتجاهات والتحديات المستقبلية في علم وسياسة وعلاج الإدمان.

بنهاية الدورة، ستكون قادرًا على شرح العوامل الجينية والفردية والبيئية المرتبطة بالإدمان، وتلخيص الأضرار النفسية والاجتماعية والصحية للإدمان.

علاوة على وصف العلاقة بين مشاكل الصحة العقلية وتعاطي المخدرات والإدمان، وشرح الأساس المنطقي لأساليب العلاج الدوائي للإدمان، ودور الإعداد الاجتماعي والدعم من التعافي.

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توجيه المستفيد لحضور دورات في مجال تطوير الذات

تطوير الذات هو نهج للحياة يهدف إلى الارتقاء بالإمكانات والمهارات الشخصية للفرد، يعتمد على فكرة أنه يمكننا تغيير أنفسنا للأفضل من خلال التفكير في أفكارنا وسلوكياتنا، وتحديد الأهداف، والتخطيط لكيفية الوصول إليها، واتباع الخطوات اللازمة.

وهذه العملية مستمرة طوال الوقت لمن أراد أن ينهض بنفسه ويطور من ذاته فهو لا يتوقف عن البحث عن كل ما هو جديد، والهدف بطبيعة الحال أن يصبح شخصًا أفضل في الحياة يفيد نفسه. وتأتي في هذا الإطار مهارات التطوير المهني.

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كيف تُحسّن مهاراتك؟

يمكنك تحسين مهاراتك الذاتية بعدة طرق، مثل أخذ دورات في التنمية البشرية.

. واجه مخاوفك

يمكن للخوف أن يمنعك من التطور والتقدم. إذا كنت تخشى التحدث أمام الجمهور، احضر دورة تدريبية تساعدك على أن تصبح متحدثًا بشكل أفضل.

. اقرأ

يمكن للقراءة أن توسع معرفتك ومفرداتك، وتحفز عقلك وتحسن مهارات التفكير النقدي لديك.

. تعلم شيئًا جديدًا

سواء كنت تفعل ذلك بنفسك أو من خلال حضور دورة تدريبية، تعلم مهارة جديدة. يمكنك، على سبيل المثال، أن تأخذ دورات لتعلم لغة أخرى أو برنامج جديد أو كيفية الكتابة بطريقة إبداعية.

شارك في دورات عبر الإنترنت حول موضوعات التطوير المهني مثل ريادة الأعمال أو التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

. انفتح على الآخرين

تواصل مع أحد أفراد العائلة أو صديق أو زميل أو مدير، واطلب منهم تقديم ملاحظات حول مشروع أو إنجاز حديث. استفد من تعليقاتهم وكذلك نقدهم البناء. تحتاج أحيانًا إلى رأي خارجي غير متحيز للحصول على منظور مختلف.

. أفكار جديدة

من خلال التفاعل مع العديد من الأشخاص، يمكنك تعلم أفكار جديدة وفهم كيفية التواصل والعمل مع أنواع مختلفة من الشخصيات. يمكنك أيضًا مقابلة أشخاص وتطوير علاقات قد تساعدك في المستقبل.

. ابحث عن مرشد

تحدث إلى مرشد إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تحديد طرق لبناء مهارات تطوير الذات لديك. يمكن أن يكون هذا الشخص مديرًا أو أستاذًا أو شخصًا تحبه أو خبيرًا متخصصًا في مجالات تطوير الذات.

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دورات متنوعة

وتعمل جمعية إشراقة على تنظيم عدة دورات متنوعة، وذلك على النحو التالي:

– مهارات السياحة والإرشاد السياحي.

– مهارات السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب.

– مهارات تنظيم وإدارة الفعاليات والمؤثرات والمعارض.

-مهارات المساعد الإداري.

-مهارات خدمة العملاء والتعامل مع المراجعين.

-تطوير وتنمية مهارات موظفي الاستقبال.

– خدمة العملاء.

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