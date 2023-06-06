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بهذه المناطق.. مكافحة المخدرات تضبط مروجين لـ “الشبو والقات”
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بهذه المناطق.. مكافحة المخدرات تضبط مروجين لـ “الشبو والقات”

بهذه المناطق.. مكافحة المخدرات تضبط مروجين لـ “الشبو والقات”

بهذه المناطق.. مكافحة المخدرات تضبط مروجين لـ “الشبو والقات”
١٢:٣٢:٤٣ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنها مستمرة في محاربة مروجي السموم والقبض على مهربيها في مختلف مناطق المملكة.

القبض على باكستاني وفلبينية في جدة

وأوضحت أنه تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيمة من الجنسية الفلبينية بمحافظة جدة.

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وذلك لترويجهما 2.6 كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، مؤكدة أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.

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إحباط تهريب 100 كيلوجرامًا من نبات القات

فيما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 100 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

 وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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ضبط 3 مخالفين لنظام أمن الحدود 

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم نبات القات المخدر.

وبينت أن المخالفين كانوا بمحافظة الدائر، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و “999” في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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أخبار السعودية اليوم الشبو المديرية العامة لمكافحة المخدرات جدة مادة الميثامفيتامين مكافحة المخدرات نبات القات

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