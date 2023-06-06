الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أخبار السعودية.. مهلة أخيرة للمعلمين وأعلى منطقة بنسبة الطلاق ووظائف بطيران الرياض وأرامكو
“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء
أمل جديد لزراعة القلوب لكبار السن.. “خلايا الزومبي” كلمة السر
كارثة وشيكة.. محطة زابوريجيا النووية في خطر بسبب انهيار هذا السد
تعرف على أكثر منطقة تسجيلاً لأعداد المطلقين والأرامل
5 علامات تحذيرية وطرق للمقاومة.. كيف تكتشف تعرض هاتفك للاختراق؟

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

أخبار السعودية.. مهلة أخيرة للمعلمين وأعلى منطقة بنسبة الطلاق ووظائف بطيران الرياض وأرامكو

أخبار السعودية.. مهلة أخيرة للمعلمين وأعلى منطقة بنسبة الطلاق ووظائف بطيران الرياض وأرامكو

أخبار السعودية.. مهلة أخيرة للمعلمين وأعلى منطقة بنسبة الطلاق ووظائف بطيران الرياض وأرامكو
١٢:٠١:٠٢ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

قبل انقضاء المهلة.. خطوات التقديم لحركة النقل الداخلي للمعلمين

أعلنت العديد من الإدارات التعليمية، تمديد فترة التقديم على النقل الداخلي في نظام نور لمدة يومين إضافيين، لإتاحة الفرصة أمام المعلمين والمعلمات الذين لم يتقدموا حتى الآن بطلبات النقل.

تعرف على أكثر منطقة تسجيلاً لأعداد المطلقين والأرامل

كشف أحدث تقرير للهيئة العامة للإحصاء، عن تصدر منطقة مكة المكرمة أعداد المطلقين والأرامل في تعداد 2022.

سارع بالتقديم.. “طيران الرياض” تفتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية

أعلنت شركة طيران الرياض، عن فتح التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى، للعمل بمجال الضيافة الجوية، وفقًا للتفاصيل التالية:

قبل صرف الدفعة 67.. تنبيه عاجل من حساب المواطن لأصحاب العقارات

أصدر حساب المواطن، توضيحًا جديدًا بشأن تأجير الأصول العقارية، وما إذا كان لذلك تأثير على استحقاقية برنامج الدعم.

بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمعهد الحرم المكي

بدأت الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات معهد الحرم المكي الشريف في المرحلتين المتوسطة والثانوية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي ١٤٤٤هـ في جنبات بيت الله الحرام.

تحذير عاجل من “التأمينات” بشأن عودة صاحب المعاش إلى عمل جديد

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا وتحذيرًا بشأن عودة صاحب المعاش إلى عمل جديد.

التأمينات- الاجتماعية

بشرى للخريجين.. “أرامكو” تفتح باب التوظيف المباشر لهؤلاء في كافة التخصصات

أعلنت شركة أرامكو عن استمرار التقديم العام على وظائفها الشاغرة للعام “2023م” من خلال تسجيل طلب التوظيف المباشر.

منها مكة والمدينة.. تحذير من تقلبات جوية وأمطار رعدية على مناطق واسعة بالمملكة

حذر خبراء الطقس، من تقلبات جوية وزخات رعدية من الأمطار، متوقعة، على أجزاء من عسير وجازان والباحة وصولاً للطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

بدون إصابات.. الدفاع المدني يخمد حريقًا في ورشة نجارة بالدمام

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، فجر اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق في ورشة نجارة بالدمام.

بدون إصابات.. الدفاع المدني يخمد حريقًا في ورشة نجارة بالدمام

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية.. ضريبة الاستقطاع وتمديد النقل الداخلي للمعلمين وبشرى من “أرامكو”

أخبار السعودية.. اختبارات مكة والتحصيلي المحوسب وجديد حساب المواطن وفرص للتوظيف 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أحوال الطقس أخبار السعودية أهم أخبار السعودية الدفاع المدني السعودية اليوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حركة النفل الداخلي للمعلمين حساب المواطن معهد الحرم المكي مكة والطلاق وظائف بأرمكو وظائف بطيران الرياض

مواد ذات صلة

المزيد
“جزائية جدة ” تمدد حبس وافد عاطل تضخم حسابه إلى ملياري ريال

“جزائية جدة ” تمدد حبس وافد عاطل تضخم حسابه إلى ملياري ريال

٠٩:٢٩ ص، الثلاثاء، ٣١ مارس ٢٠١٥
“الموارد البشرية” تنشر تفاصيل تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي

“الموارد البشرية” تنشر تفاصيل تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي

١١:٢٩ م، الثلاثاء، ٢٤ يناير ٢٠٢٣
«المرور» يدعو المواطنين إلى سرعة الاستفادة من هذه الميزة المهمة

«المرور» يدعو المواطنين إلى سرعة الاستفادة من هذه الميزة المهمة

٠٣:٢٤ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
العميد عسيري: أهداف «عاصفة الحزم» تتحقق

العميد عسيري: أهداف «عاصفة الحزم» تتحقق

٠٦:٥٥ م، الأثنين، ٣٠ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *