تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلنت العديد من الإدارات التعليمية، تمديد فترة التقديم على النقل الداخلي في نظام نور لمدة يومين إضافيين، لإتاحة الفرصة أمام المعلمين والمعلمات الذين لم يتقدموا حتى الآن بطلبات النقل.

كشف أحدث تقرير للهيئة العامة للإحصاء، عن تصدر منطقة مكة المكرمة أعداد المطلقين والأرامل في تعداد 2022.

أعلنت شركة طيران الرياض، عن فتح التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى، للعمل بمجال الضيافة الجوية، وفقًا للتفاصيل التالية:

أصدر حساب المواطن، توضيحًا جديدًا بشأن تأجير الأصول العقارية، وما إذا كان لذلك تأثير على استحقاقية برنامج الدعم.

بدأت الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات معهد الحرم المكي الشريف في المرحلتين المتوسطة والثانوية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي ١٤٤٤هـ في جنبات بيت الله الحرام.

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا وتحذيرًا بشأن عودة صاحب المعاش إلى عمل جديد.

أعلنت شركة أرامكو عن استمرار التقديم العام على وظائفها الشاغرة للعام “2023م” من خلال تسجيل طلب التوظيف المباشر.

حذر خبراء الطقس، من تقلبات جوية وزخات رعدية من الأمطار، متوقعة، على أجزاء من عسير وجازان والباحة وصولاً للطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، فجر اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق في ورشة نجارة بالدمام.

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