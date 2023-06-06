أخبار السعودية.. مهلة أخيرة للمعلمين وأعلى منطقة بنسبة الطلاق ووظائف بطيران الرياض وأرامكو
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
قبل انقضاء المهلة.. خطوات التقديم لحركة النقل الداخلي للمعلمين
أعلنت العديد من الإدارات التعليمية، تمديد فترة التقديم على النقل الداخلي في نظام نور لمدة يومين إضافيين، لإتاحة الفرصة أمام المعلمين والمعلمات الذين لم يتقدموا حتى الآن بطلبات النقل.
تعرف على أكثر منطقة تسجيلاً لأعداد المطلقين والأرامل
كشف أحدث تقرير للهيئة العامة للإحصاء، عن تصدر منطقة مكة المكرمة أعداد المطلقين والأرامل في تعداد 2022.
سارع بالتقديم.. “طيران الرياض” تفتح باب التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية
أعلنت شركة طيران الرياض، عن فتح التقديم لشغل وظائف لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى، للعمل بمجال الضيافة الجوية، وفقًا للتفاصيل التالية:
قبل صرف الدفعة 67.. تنبيه عاجل من حساب المواطن لأصحاب العقارات
أصدر حساب المواطن، توضيحًا جديدًا بشأن تأجير الأصول العقارية، وما إذا كان لذلك تأثير على استحقاقية برنامج الدعم.
بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث بمعهد الحرم المكي
بدأت الاختبارات النهائية لطلاب وطالبات معهد الحرم المكي الشريف في المرحلتين المتوسطة والثانوية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي ١٤٤٤هـ في جنبات بيت الله الحرام.
تحذير عاجل من “التأمينات” بشأن عودة صاحب المعاش إلى عمل جديد
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا وتحذيرًا بشأن عودة صاحب المعاش إلى عمل جديد.
بشرى للخريجين.. “أرامكو” تفتح باب التوظيف المباشر لهؤلاء في كافة التخصصات
أعلنت شركة أرامكو عن استمرار التقديم العام على وظائفها الشاغرة للعام “2023م” من خلال تسجيل طلب التوظيف المباشر.
منها مكة والمدينة.. تحذير من تقلبات جوية وأمطار رعدية على مناطق واسعة بالمملكة
حذر خبراء الطقس، من تقلبات جوية وزخات رعدية من الأمطار، متوقعة، على أجزاء من عسير وجازان والباحة وصولاً للطائف ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
بدون إصابات.. الدفاع المدني يخمد حريقًا في ورشة نجارة بالدمام
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، فجر اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق في ورشة نجارة بالدمام.
اقرأ أيضًا:
أخبار السعودية.. ضريبة الاستقطاع وتمديد النقل الداخلي للمعلمين وبشرى من “أرامكو”
أخبار السعودية.. اختبارات مكة والتحصيلي المحوسب وجديد حساب المواطن وفرص للتوظيف