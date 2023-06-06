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اليوم.. “تعليم الطائف” يُعلن تحويل الدراسة عن بُعد في المدارس المسائية
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اليوم.. “تعليم الطائف” يُعلن تحويل الدراسة عن بُعد في المدارس المسائية

اليوم.. “تعليم الطائف” يُعلن تحويل الدراسة عن بُعد في المدارس المسائية

اليوم.. “تعليم الطائف” يُعلن تحويل الدراسة عن بُعد في المدارس المسائية
١٢:٠٩:٠٥ م، الثلاثاء، ١٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة التعليمية بمحافظة الطائف، أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فإنها قررت الدراسة عن بُعد بالمدارس المسائية.

الدراسة عن بُعد بالمدارس المسائية

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه حرصًا على سلامة الطلاب والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، فقد  تقرر، اليوم، تحويل الدراسة عن بُعد.

الدراسة عبر منصة مدرستي

وأضافت أن القرار يخص المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بـ”تعليم الطائف” والمحافظات التابعة له تعليميًا، وأن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي.

أمطار على 12 منطقة بالمملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما توقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك والشرقية، والرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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