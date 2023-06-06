“الدفاع المدني” يُحذر من عواصف وأمطار غزيرة على هذه المناطق حتى المساء

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على عدة مناطق حتى الساعة 10 مساءً.

أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة

وأوضحت على حسابها في “تويتر” أنه بناءً على توقعات مركز الأرصاد فإنها تحذر من أمطار وعواصف رعدية على منطقة مكة المكرمة.

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة، تستمر مع العواصف حتى الساعة 10 مساءً، وتشمل “الطائف وأضم وميسان “.

عواصف وأمطار على عسير حتى الـ 10 مساءً

كما حذرت من حالة مطرية على عسير، تشمل محافظات ” أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب”، حتى المساء.

ونبهت على فرصة تساقط أمطار على منطقة الباحة تشمل محافظات” الباحة و العقيق والقرى وبلجرشي والمندق”، تستمر حتى الـ 10 مساءًا.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

أمطار على 12 منطقة بالمملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم، وحائل.

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