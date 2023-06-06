أمل جديد لزراعة القلوب لكبار السن.. “خلايا الزومبي” كلمة السر

تواصل – وكالات:

يعمل باحثون من جامعة نيوكاسل على اختبارات جديدة عن خلايا “الزومبي”، قد تساعد في زيادة عدد القلوب المتاحة للزرع من المتبرعين بالأعضاء الأكبر سنًا.

ويتطلع فريق الباحثين إلى معرفة المزيد عما تفعله خلايا “الزومبي” في الدم وما تخبرهم به هذه الخلايا عن العمر البيولوجي للقلب.

و”خلايا الزومبي” هي تلك التي توقفت عن الانقسام ولكنها لم تمت، وتسبب بتدمير الخلايا السليمة المجاورة عن طريق إطلاق مواد كيميائية تسبب الالتهاب.

وقال الدكتور جافين ريتشاردسون، كبير المحاضرين ورئيس قسم طب الأوعية الدموية وعلم الأحياء في جامعة نيوكاسل، الذي يقود البحث: “يمكن أن تغير هذه الاختبارات قواعد اللعبة، حيث لا يتم حاليًا استخدام معظم القلوب من المتبرعين الأكبر سنًا للزراعة”.

خلايا الزومبي ومرضى الزهايمر

وسبق أن تمكن باحثون من تحديد “خلايا الزومبي”، في أدمغة الأشخاص الذين توفوا بعد إصابتهم بمرض الزهايمر.

ووفق الباحثين من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس الأمريكية، فإن هذه الخلايا التي تتراكم في الأنسجة بأنحاء الجسم مع التقدم في العمر، تؤدي إلى التهابات مزمنة وأمراض أخرى.

وفي الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “نيتشر إيدجينج”، قال الباحثون إن اكتشاف الخلايا العصبية الهرمة “الزومبي” لدى أشخاص ماتوا وهم يعانون الزهايمر، سيساعد العلماء على تطوير أدوية وعلاجات تستهدفها.

وبالتالي تفتح الباب أمام علاج المرض الذي يعد الخرف أكثر أشكاله شيوعا.

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