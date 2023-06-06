كارثة وشيكة.. محطة زابوريجيا النووية في خطر بسبب انهيار هذا السد

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الطاقة النووية، أن مخزونات المياه في سد نوفا كاخوفكا تنخفض بسرعة بما يهدد محطة زابوريجيا النووية.

وأكدت السلطات الأوكرانية، ارتفاع منسوب المياه لأكثر من 10 أمتار في نوفا كاخوفكا، ما يهدد المنطقة بدمار غير مسبوق.

تحذيرات من كارثة نووية في زابوريجيا

وأشارت إلى أن خطر وقوع كارثة نووية في زابوريجيا يزداد بسرعة بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا، مؤكدة أن روسيا استهدفت السد لإبطاء عملياتنا الهجومية.

وقال رئيس وزراء أوكرانيا: إن استهداف سد نوفا كاخوفكا عمل إرهابي من جانب روسيا، محملًا روسيا المسؤولية كاملة عن تفجير السد.

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من ناحيته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أن تدمير البنية التحتية المدنية وأنه يصنف كجريمة حرب وسيتم محاسبة روسيا.

في الوقت نفسه، أعلن وزير خارجية بريطانيا أنه على روسيا سحب قواتها من أوكرانيا فورًا.

اجتماع أوكراني طارئ مع قادة الجيش

وبعد استهداف سد نوفا كاخوفكا في خيرسون، عقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اجتماعًا طارئًا مع القادة الأمنيين لبحث تداعيات الموقف.

تدمير سد نوفا كاخوفكا جريمة حرب

وكشف الرئاسة الأوكرانية، أن تدمير سد نوفا كاخوفكا جريمة حرب، مؤكدة أن استهداف سد نوفا كاخوفكا يهدد محطة زابوريجيا لكن الوضع تحت السيطرة.

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وقال مسؤول أوكراني: إن ارتفاع منسوب نهر دنيبرو بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا، وسط إجلاء 16 ألف شخص من “منطقة حرجة” بعد تدمير سد كاخوفكا.

22 ألف شخص و14 حيًا سكنيًا تأثروا بالفيضان

وأشار إلى أن 22 ألف شخص و14 حيًا سكنيًا تأثروا بالفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا، وأن المياه بمحيط ارتفعت 5 أمتار وغمرت قرى محيطة.