“قيمة مقابل السعر” .. 5 إرشادات لشراء أضحية عيد تكفي جميع المستفيدين

تواصل – فريق التحرير:

أضحية العيد هي الشغل الشاغل للجميع حاليًا، الكل يبحث عن أفضلها من حيث السعر والجودة، البعض اشتراها منذ وقت طويل لعلمه بارتفاع أسعارها كلما اقترب عيد الأضحى.

وقد يسرق الوقت الكثير من الراغبين في التضحية، فيجد بعضهم نفسه بين عشية وضحاها مطالبًا بشراء أضحية جيدة، وفي الوقت نفسه لا يمتلك المال الكافي، كما لا يرغب في الوقوع ضحية المستغلين.

تحرص صحيفة “تواصل” على تقديم نصائح دورية لقرائها لشراء أفضل أضحية بأفضل سعر، كما تسعى لنشر توصيات وتوجيهات حتى لا يقع البعض ضحية لأعمال الغش والخداع.

أضحية العيد يجب أن تكون سليمة وصحيحة تمامًا فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، ولا يجب أن تكون الأضحية مصابة بأي تشوهات أو عيوب خلقية أو غيرها.

5 إرشادات

وفيما يلي بعض الإرشادات والنصائح لشراء أفضل أضحية تكفي أكبر عدد من المستفيدين:

1- ظاهريا يمكن فحص الأضحية للتأكد من امتلائها باللحوم عن طريق وضع كف اليد على ظهرها فإذا لم تجد عظما فالأضحية تحمل لحومًا جيدة.

2- الملاحظة تنطبق على الأضاحي بأنواعها، وفيما يخص الغنم، فإنه يجب أن تكون “اللية” وحجمها متناسيًا مع الحجم الإجمالي، فإذا كانت متوسطة الحجم، فيجب أن تكون “اللية” كذلك.

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3- إذا كانت الأضحية تأكل كثيرًا ولديها شهية طول الوقت للطعام فهي تبدو جيدة وأعضاؤها الداخلية سليمة وستكون بالفعل قيمة مقابل سعر.

4- يجب أن تبتعد عن الأضحية التي يكون شعرها أو أوبارها متساقطة وغير متناسقة فربما تكون أصيبت في وقت سابق بأحد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية.

5- عليك أن تعرف سعر لحم اللحوم “قائم” في وقت شراء الأضحية وإذا أمكن أن تزن الأضحية للتأكد تمامًا من أن السعر ليس مبالغًا فيه، اضرب سعر الكيلو قائم في وزن الأضحية ليظهر لك رقم قارنه بالسعر المعروض لها.

علامات ظاهرية

وبشكل عام فإن هناك العديد من العلامات التي تؤكد ما إذا كانت الأضحية جيدة أم لا، يمكنك الاطلاع على هذا الرابط لتجنب الوقوع ضحية للغش والخداع اضغط هنا

أيضًا إذا قررت شراء الأضحية الآن أو قبل الذبح بوقت كاف فهذه نصائح لاستثمارها جيدًا قبل الذبح اضغط هنا

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