تعرف على أكثر منطقة تسجيلاً لأعداد المطلقين والأرامل

تواصل – فريق التحرير:

كشف أحدث تقرير للهيئة العامة للإحصاء، عن تصدر منطقة مكة المكرمة أعداد المطلقين والأرامل في تعداد 2022.

وأوضح التقرير أن إجمالي المطلقين من المواطنين والمواطنات من فئة 15عامًا حتى 80 فأكثر بلغ نحو 445.346 وتشكل نسبة الذكور 21% فقط في حين أن 79% من الإجمالي إناث.

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مكة تتصدر المناطق

وبحسب التقرير، تصدرت منطقة مكة حالات الطلاق والترمل للسعوديات، من فئة 15 عامًا فأكثر، رغم أنها تأتي ثانيًا من حيث عدد السكان السعوديين فيها الفئة العمرية من 15 عامًا فأكثر، بعد منطقة الرياض التي تصدرت أعداد السعوديين ممن لم يسبق لهم الزواج.

وتصدرت مكة كذلك في أعداد المتزوجين من السعوديين، فبلغت حالات الطلاق للذكور والإناث من السعوديين 121.313 حالة.

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تنويه مهم بشأن حصول المطلقات على الدعم السكني

برنامج سكني

في سياق متصل، حدد برنامج “سكني” شرط حصول المطلقات على الدعم السكني، ردًا على الأسئلة المتزايدة بهذا الصدد.

وقال البرنامج في حسابه عبر موقع “تويتر”: “بإمكان أخواتنا المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق”.